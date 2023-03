Spari in piallassa L’uomo torna in carcere

Il tribunale della Sorveglianza di Bologna, alla luce delle altre pendenze con le quali l’uomo deve ancora fare i conti, ha deciso che deve tornare in carcere in ragione di quella che gli addetti ai lavori definiscono "prognosi negativa". Si tratta del 41enne Carmine De Santis, originario di Taranto e domiciliato a Ravenna, ovvero l’uomo che il 20 luglio 2021 aveva raggiunto al suo capanno da pesca sulla piallassa Piomboni quello che aveva inquadrato come suo potenziale rivale in amore. E una volta lì, aveva esploso verso di lui una serie di colpi di pistola, non andati a segno, con la vittima designata riuscita a rinchiudersi nel capanno. La polizia infine aveva bloccato il sospettato. In primo grado nel marzo 2022 il gup Galanti aveva condannato il 41enne a sei anni per tentato omicidio, mentre la difesa (avvocato Francesco Furnari) aveva chiesto l’assoluzione ritenendo che quegli spari esplosi quasi a casaccio, non fossero idonei a provocare la morte. Al rivale, parte civile con l’avvocato Carlotta Benini, il giudice aveva riconosciuto una provvisionale di 5 mila euro. In appello la condanna era stata confermata. Ma in attesa di Cassazione, ecco la decisione del tribunale felsineo che tuttavia non riguarda quegli spari in piallassa.