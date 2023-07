Spari in via Paurosa, denunciato un 22enne

È stato individuato e denunciato l’autore degli spari in via Paurosa. Si tratta di un ventiduenne di Bagnacavallo che i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno identificato tramite il numero di targa dell’auto usata durante l’incursione che l’11 luglio scorso ha spaventato i residenti della via. Nel tardo pomeriggio di quel giorno infatti, da un’auto lanciata a folle velocità sono stati esplosi cinque colpi di arma da fuoco. Un episodio che ha creato panico e sconcerto fra i residenti, accorsi per strada dopo aver udito gli spari. In pochi minuti, sul posto, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che hanno chiuso il tratto di strada interessato, fra via Paurosa e via Lato di Mezzo, e raccolto le testimonianze dei residenti. Nel frattempo, i militari hanno anche individuato le cartucce esplose, in totale cinque, che sono poi risultate essere a salve. Immediatamente sono partite anche le ricerche dell’autovettura descritta, una Volkswagen Golf di colore scuro, occupata da alcuni ragazzi, lanciata ad alta velocità verso il parco Golfera, da dove poi ha fatto perdere le proprie tracce.

Ed è proprio sull’auto che si sono concentrate le indagini dei carabinieri, supportate dall’analisi dei filmati raccolti dalle telecamere pubbliche installate nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Individuata la targa, è stato poi facile risalire ai protagonisti di quell’episodio. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di un giovane ventiduenne residente a Bagnacavallo, dove sono state recuperate anche alcune cartucce a salve dello stesso tipo rispetto a quelle rinvenute nel luogo degli spari. Per quella che i militari hanno definito una "bravata di giovani" è stata avviata comunque una denuncia in Procura per esplosioni pericolose e porto di armi od oggetti atti ad offendere in luogo pubblico senza giustificato motivo. Si chiude così un episodio che negli abitanti della via e, in generale, a Lugo ha creato un certo timore facendo pensare anche a qualcosa di più che non una semplice bravata. Chiarite quindi le circostanze che hanno portato all’esplosione dei proiettili resta però aperto, per l’area di via Paurosa il capitolo della sicurezza in riferimento, in particolare alla viabilità. La circoscrizione, guidata dal presidente Fiorenzo Baldini, ha chiesto più volte l’utilizzo di presidi lungo il tracciato della via, per limitare la velocità delle auto che spesso sfrecciano a velocità altissime, oltre all’inserimento di telecamere al parco Golfera meta, soprattutto nelle ore notturne, di individui non ben identificati. Richieste che, nelle prossime riunioni di Consulta saranno rinnovate, nonostante le risposte negative già fornite dall’amministrazione in merito alle richieste per il parco Golfera, in quanto l’aumento dell’illuminazione andrebbe a interferire con il ruolo di area di riequilibrio ecologico. Intanto il sindaco Davide Ranalli ringrazia "i carabinieri per l’attività che ha permesso in poco tempo di individuare l’autore di un gesto che ha creato allarme tra i cittadini. A dimostrazione che il presidio del territorio esiste come la collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine. Spero che questa persona comprenda appieno il grande disvalore del gesto".

Monia Savioli