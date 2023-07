"Spari in via Paurosa, episodio preoccupante"

Cinque colpi a salve, calibro 8, esplosi da un auto lanciata a folle velocità in via Paurosa. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di martedì a Lugo. I bossoli, recuperati dai carabinieri che per circa due ore hanno isolato la strada, erano ravvicinati. Il primo è stato esploso vicino a un cumulo di rifiuti, gli altri quattro, in sequenza nel punto in cui via Paurosa si congiunge con via Bolis. L’auto poi è sfrecciata in direzione parco Golfera. Al momento, le indagini effettuate dai militari hanno permesso di identificare l’auto, una Golf di colore scuro, e il numero delle persone a bordo, in tutto quattro. Le testimonianze sono state rese dai residenti, molti dei quali sono usciti in strada al suono degli spari.

I carabinieri ora stanno cercando di recuperare altre informazioni dall’analisi dettagliata delle immagini delle telecamere presenti in zona. Dalla chat comune che riunisce molti dei residenti della circoscrizione pare che quello di martedì in realtà non sia un episodio isolato. "Domenica scorsa verso le 3 questi sfrecciavano a folle velocità in via Nilo e hanno imboccato via Sammartina controsenso più volte, sparando con la pistola fuori dall’auto – scrive uno dei residenti. "Io – aggiunge un’altra voce – ho visto l’auto che sfrecciava a folle velocità. Ho segnalato la cosa ai carabinieri". E un’altra ancora: "Informo che sono già un paio di settimane che girano in zona su via Corridoni, via Paurosa, via Salvemini. Sconosciuti con auto scure e vanno fortissimo. È anche pericoloso. Perciò se le forze dell’ordine passassero per un po’, magari…". La richiesta di interventi per garantire più sicurezza lungo via Paurosa e all’interno del parco Golfera è stata più volte posta all’attenzione dell’amministrazione da parte del presidente di Circoscrizione, Fiorenzo Baldini. "Quando sono stati esplosi i colpi ero in casa e non mi sono accorto di nulla – spiega –. Questo episodio mi ha allarmato in particolar modo. Tornerò quindi a chiedere più illuminazione o l’inserimento di telecamere al parco Golfera meta, soprattutto nelle ore notturne, di individui non ben identificati, e l’utilizzo di presidi in via Paurosa per limitare la velocità delle auto che spesso sfrecciano a velocità altissima. La richiesta di un’illuminazione aggiuntiva al Golfera è stata già bocciata dall’amministrazione perché si scontra con le esigenze dell’area considerata di riequilibrio ecologico. Alla luce di quanto accaduto e considerando che il parco è libero e ha quattro vie di fuga, cosa che rende facile eleggerlo a meta privilegiata per qualsiasi tipo di attività, sarebbe forse il caso di rivedere questa posizione".

Il commento del sindaco Davide Ranalli, diffuso sui canali social, punta sulla collaborazione fra istituzioni e forze dell’ordine. "Sui colpi di pistola sparati martedì nella zona di via Paurosa mi sono sentito nella mattina di ieri con il comandante dei Carabinieri di Lugo Cosimo Friolo che ho innanzitutto ringraziato per il pronto intervento – ha precisato Ranalli –. Quello accaduto è un fatto preoccupante e andrà ricostruito per capirne i motivi e il contesto. Chi pensa di potersi permettere simili gesti è bene sappia che questo è un territorio dove la collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine è totale nell’esclusivo interesse della sicurezza dei cittadini. Ai Carabinieri offriamo tutta la nostra collaborazione, per le indagini saranno importanti anche i dati che provengono dai varchi elettronici che abbiamo installato nei comuni dell’Unione e potranno fornire elementi utili sul veicolo da cui sono partiti gli spari. Un fatto che rimarco per far capire che questi investimenti sono utili alla collettività"

Monia Savioli