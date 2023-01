Spari poco lontano dalle case, assolto barista cacciatore

Tre colpi, sparati tra i filari di una piantagione di alberi da frutto nelle campagne di Castel Bolognese, a poca distanza da due abitazioni, sono costati il processo a un barista della zona, difeso dall’avvocato di fiducia Pietro Chianese del Foro di Bologna. Ieri in tribunale a Ravenna il giudice monocratico Roberta Bailetti, dopo aver ascoltato l’imputato e un amico di lui come testimone, ha assolto il barista dal reato di esplosioni pericolose perché il fatto non sussiste. Il vice procuratoe onorario Annalisa Folli, mettendo in dubbio la versione del testimone, aveva chiesto invece la condanna al pagamento di un’ammenda di 100 euro.

Il contesto è quello delle campagne di Castel Bolognese, lo stesso dove la sera del 29 ottobre scorso è stato ucciso il 49enne Felice Orlando, anche se i due episodi non sono collegati. Quello per cui era imputato il barista è avvenuto due anni prima, il 17 ottobre intorno alle 14 quando il barista, insieme a un amico che ieri è stato sentito sui fatti, era partito con la sua Panda per le campagne di Castel Bolognese. "Passando in via Canalvecchio ho visto un fagiano tra gli albicocchi – ha raccontato ieri l’imputato –. Per non lasciare la Panda sulla strada, l’ho parcheggiata accanto alla strada, sono sceso con il mio fucile e mi sono incamminato per 40 metri tra i filari. A un certo punto il fagiano ha preso il volo e allora io ho sparato tre colpi verso l’aperta campagna, a 7090 metri di distanza dalle case. Quando sono tornato all’auto, ho rimesso l’arma nel fodero". A quel punto il barista cacciatore ha dovuto affrontare i proprietari del terreno dove aveva parcheggiato l’auto e di un’abitazione vicina che lo ha accusato di avere rischiato di ammazzare i figli. "Nulla di tutto questo – ha precisato l’imputato –. Io a caccia potevo andare lì: il mio fucile è regolarmente denunciato, ho il porto d’armi e avevo segnato la giornata sul tesserino di caccia. In auto mi aspettava un amico a cui avevo promesso un fagiano gratis".

Proprio l’amico dell’uomo, dunrante l’udienza di ieri , ha confermato la circostanza ma non ha convinto il vice procuratore onorario Annalisa Folli che ha chiesto la condanna del barista cacciatore.

Il legale di fiducia di quest’ultimo, l’avvocato Pietro Chianese, ha sottolineato che al cliente nulla si può contestare relativamente alla regolarità di porto d’armi e licenza di caccia e che, secondo la Cassazione, la responsabilità del cacciatore diventa penale se spara in direzione delle case. In questo caso però, anche i testimoni dell’accusa, sentiti in precedenza, hanno confermato che gli spari erano stati verso l’aperta campagna. Così il giudice Bailetti ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.