Spari contro una ragazza a Ravenna, si indaga per tentato omicidio

Ravenna, 20 maggio 2024 – Si indaga nel mondo della prostituzione per risolvere il giallo accaduto ieri sera a Ravenna, intorno alle 20.

Una donna 29enne di origine bulgara è stata vittima di un agguato nei pressi della ‘Cava Manzona Vecchia’: è stata raggiunta da almeno un paio di colpi da arma da fuoco al braccio. La ragazza si è poi diretta sulla statale Adriatica per chiedere aiuto.

La 29enne si trova ancora ricoverata in ospedale in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri, coordinati dalla Pm Francesca Bugané Pedretti, stanno indagando sulla vicenda: si procede per tentato omicidio.