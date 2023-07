Sparisce da casa, ricerche a tappeto Ma era ricoverato in ospedale

Lo hanno cercato per tutta la giornata di ieri, scandagliando il Montone temendo vi fosse caduto dentro. In realtà si è poi scoperto che quell’anziano era stato ricoverato in ospedale. L’uomo si era allontanato da casa nella giornata di lunedì, uscendo in bicicletta, e non aveva più fatto rientro. Era solito fare quel tragitto tutti i giorni, poiché cura degli orti lungo il corso del fiume, così le ricerche di polizia e vigili del fuoco si sono concentrate nella zona di San Marco. Incrociando i dati con quelli delle persone ricoverate in ospedale, si è scoperto che era stato soccorso da un’ambulanza e portato in ospedale, ma con sé non aveva documenti.