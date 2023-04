Spazi degradati in Darsena Senzatetto in un’azienda "E mi hanno minacciato"

Grandi edifici in difuso, spesso pieni di pertugi e finestre facilmente accessibili, a un passo dal centro città eppure diventati invisibili. I vecchi complessi industriali della Darsena, abbandonati da decenni, si prestano a diventare luoghi abitati dagli ultimi: stranieri e disperati, senzatetto ai quali appaiono come un’alternativa migliore al dormire in strada. Era già successo, un anno e mezzo fa, al Sigarone, dove nel dicembre 2021 la proprietà sigillò gli accessi con malta e mattoni. Ora succede di nuovo sull’altro lato del Candiano, in un vecchio stabilimento in disuso lungo via Manfredi Eustachio. Nelle ultime settimane la situazione è stata segnalata alla polizia locale, che ha mandato una comunicazione all’impresa proprietaria dell’edificio per avvisare circa l’occupazione abusiva. Sta infatti alla proprietà sporgere un’eventuale denuncia o prendere iniziative quali murare gli accessi.

Nei giorni scorsi un cittadino ha riferito di aver avuto un alterco con i senzatetto che stazionano nell’azienda, che a quanto emerge hanno con sé anche un cane: "Lì dentro ci sono tre o quattro persone, tutte straniere. Da fuori si vedono delle coperte appese – racconta il residente –. Hanno con loro un cane di grossa taglia e sono lì da almeno un mese. Io stavo passeggiando col mio cane che, incuriosito, si è avvicinato. L’altro cane ha iniziato a ringhiare forte e ci sono stati momenti concitati". A quel punto, secondo il racconto del residente, è iniziato un diverbio con i senzatetto: "Hanno cominciato a minacciarmi e uno di loro mi ha sputato addosso. Per fortuna poco lontana c’era un’altra persona che è intervenuta e ha evitato che la situazione degenerasse".

I residenti della zona si sentono poco sicuri a causa di questa situazione: "Anche a detta di altri la situazione è assurda – prosegue il cittadino – e a camminare di lì si vedono bottiglie di vetro rotte. Ho contattato più volte la polizia locale per mettere gli agenti al corrente".

Ora spetterà alla proprietà decidere cosa fare.