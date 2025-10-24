Spazio ai giovani. Immobile sfitto da anni diventa dall’1 novembre un nuovo studentato

Dal 1° novembre Ravenna avrà un nuovo studentato con 44 posti letto. ‘Via Marconi A Student Place’, nato da un’idea dell’agenzia immobiliare Ravimm, è il frutto della rigenerazione dell’ex sede della Banca Popolare di Ravenna, poi Bper, al primo piano di via Walter Suzzi 2, all’angolo con via Marconi, sfitta da oltre 10 anni. "Marconi – racconta Alberto Ravaioli, coordinatore dello studentato per Ravimm – è uno spazio pensato per studenti e giovani lavoratori, per persone di Ravenna e internazionali, così da dare alla città un’opportunità abitativa che a oggi manca. Abbiamo scelto questa posizione, che è tattica, perché vicina all’ospedale, perfetta per gli studenti di Medicina, ma anche vicina al centro. Era anni che pensavamo di sviluppare questo luogo in questo modo, poi è arrivata l’opportunità e siamo contenti del risultato". Lo spazio è articolato in un lucernario con spazi comuni e 18 appartamenti da 45 o 64 metri quadrati. I primi hanno due camere singole, un bagno e una cucina, i secondi hanno due camere doppie, un bagno in ogni camera e una cucina condivisa. Gli spazi comuni, poi, comprendono un ampio salone con tavoli, poltrone e gradinate, una caffetteria, aule studio e la lavanderia. Due camere, inoltre, sono attrezzate per persone disabili. "Abbiamo cercato di rendere lo spazio accessibile e inclusivo – continua Ravaioli –, abbattendo le barriere architettoniche. Il prezzo di lancio è di 450 euro per il posto letto in singola e 400 per il posto letto in doppia. Poi, dal prossimo anno, quando saremo pienamente a regime, il prezzo aumenterà leggermente". Il progetto di rigenerazione e di design degli interni è dello studio Officina Meme Architetti, che è partito dall’idea di voler creare un "luogo per stare insieme".

Al taglio del nastro ha partecipato anche il sindaco Alessandro Barattoni. "Sono contento di essere all’inaugurazione di questo studentato, che sorge in un immobile sfitto dal 2012: tanti anni. La proprietà è riuscita ad assecondare un bisogno nuovo ed emergente rispetto a quello che c’era anni fa, perché oggi, con la crescita degli affitti brevi, con la crescita della dimensione universitaria della città e con la crescita dell’occupazione, c’è forte pressione sulle politiche abitative. Questo spazio dà una risposta nuova, innovativa, in quartiere strategico sia per la logistica, perché è comodo da raggiungere per chi viene da fuori, sia perché è vicino alla facoltà di Medicina e a tanti altri servizi pubblici. Riteniamo che questa sia un’operazione molto importante per tutta la città e che dà un valore alla collaborazione tra pubblico e privato. Ringrazio la proprietà per l’investimento che ha fatto e auguro fortuna a questo immobile".

Lucia Bonatesta