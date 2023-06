Speculazione e caro-affitti "Sono necessarie misure urgenti"

La speculazione ha preso nella morsa Faenza all’indomani dell’alluvione: a denunciarlo è la Lega, attraverso i suoi consiglieri comunali Roberta Conti e Andrea Liverani. "Sappiamo di bilocali prima affittati a 500 euro al mese il cui canone è già schizzato a 850 euro". Il motivo va ricercato nella carenza di appartamenti in affitto che già si registrava prima dell’alluvione, e che le condizioni di semidistruzione in cui versa una parte della città prima abitata da un quinto dei faentini non ha fatto che aggravare. Gli immobili inagibili, i duemila cittadini ancora ospitati da amici e parenti – e presto alla ricerca di una casa – il desiderio di molti di lasciare i quartieri più colpiti dalle inondazioni, sono i fattori che stanno spingendo Faenza verso una crisi abitativa senza precedenti dal dopoguerra. "Va posto al più presto un tetto massimo al canone degli affitti – proseguono Liverani e Conti – che sia attraverso una legge adottata per far fronte all’emergenza, un provvedimento del governo o una decisione del futuro commissario". La cedolare secca sembra non bastare, essendo fondata sull’adesione volontaria da parte dei proprietari, e non trattandosi di una misura progettata per far fronte ad emergenze dettate da catastrofi naturali. Grandi sono poi gli interrogativi a livello immobiliare che gravano su quelle porzioni di città densamente abitate – il Borgo, il Borgotto, via Lesi, il quartiere di via Lapi – ricoperte dalle inondazioni.

A finire sott’acqua sono pure quartieri tutt’ora in corso di espansione, come quello dell’Orto Bertoni, il cui ampliamento in via Firenze fu approvato dal consiglio comunale nel 2020 col voto favorevole anche della Lega, oltre che del Pd e dei civici. "Non rinneghiamo quel voto – spiega la consigliera Roberta Conti –. Ma ora è tempo che quella e altre parti della città vengano messe in sicurezza, anche attraverso la realizzazione di nuove eventuali casse d’espansione. Pare chiaro che in futuro i piani interrati non debbano più essere autorizzati. Il cambiamento climatico impone di tornare all’epoca dei garage al piano terra, eventualmente considerando le rimesse per le auto fuori dalle cubature dell’abitazione". Quel che il Comune sembra non poter fermare, complici i suoi strumenti limitati, è la corsa impazzita degli affitti: "L’amministrazione deve però guardare in faccia la realtà – continua la Lega –. I 180 giorni durante i quali gli uffici potranno essere convertiti in unità abitative sono troppo pochi, non sufficienti per tenare di riorganizzare una vita. L’emergenza-casa che avvolge Faenza non sarà superata neppure fra un anno. È poco realistico pensare che una famiglia che ha avuto l’abitazione distrutta riesca a trovare un nuovo appartamento in cui stabilirsi in così poco tempo, a maggior ragione se dovrà occuparsi di acquisti quali quelli della cucina o del bagno". Non è escluso che per reperire gli ambienti necessari – che devono disporre di un bagno, di metrature minime e di uno spazio per la cucina, caratteristica quest’ultima che restringe il ventaglio – possano essere valutate misure shock, quali incentivi allo smartworking utili a reperire locali oggi utilizzati da professionisti e imprese. Gli uffici attualmente sfitti potrebbero infatti non bastare: "Ad oggi – conclude Conti – non esiste neppure una stima di quanti siano".

Filippo Donati