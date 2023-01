Spedizione punitiva, trans condannata

Una settimana prima del Natale 2019, fuori da un appartamento in centro a Faenza dove vive un uomo che si prostituisce, si presentano due persone: un ragazzo romagnolo e una 32enne trans brasiliana che a sua volta si prostituisce in zona e a quanto pare non accetta la concorrenza dell’inquilino che vive in quella casa. Pare che i due nei giorni precedenti si siano messi d’accordo con un’altra trans brasiliana per una sorta di spedizione punitiva contro l’inquilino del centro di Faenza. Il ragazzo romagnolo fa da esca, fingendosi cliente, poi però la trans entra nell’appartamento faentino e quel che segue sono minuti di efferata violenza. Prima un pugno, poi una zampata verso l’orecchio dell’uomo, da dove la trans strappa letteralmente l’orecchino d’oro. L’uomo che vive nell’appartamento cade a terra e quando si riprende si accorge che nell’abitazione è sparito anche del denaro. Subito chiama i soccorsi e sul posto arrivano 118 e polizia. La vicenda finisce a processo in tribunale a Ravenna: il ragazzo romagnolo patteggia in udienza preliminare e ottiene la sospensione condizionale della pena. Per i due trans, difesi dall’avvocato Giulio Pasolini del Foro di Rimini, invece, inizia il processo che è terminato ieri davanti al collegio...