Speed date letterario alla prima festa di ScrittuRa festival

La prima festa dei lettori e delle lettrici di ScrittuRa Festival. L’appuntamento è per oggi dalle 17.30 alla biblioteca Classense tra lettura, scoperta e socializzazione. In particolare nel chiostro si terrà lo ’Speed date letterario: un libro in 3 minuti a tu per tu’, un’occasione per incontrare persone nuove parlando di un libro che si ama per 3 minuti. Seguirà quindi lo ’Scambio di copie’: ognuno potrà portare il proprio libro preferito e cercare la propria ’anima gemella letteraria’, seguendo un piccolo indizio lasciato all’interno.