Spem Faenza, rimpatriata della storica squadra di volley

È durata il tempo di un pranzo la rinascita della Spem Faenza, storica società manfreda di pallavolo che negli anni ’70 disputò la serie A. Ieri, a Palazzo Baldini a Boncellino, oltre un’ottantina di ex atleti della Spem acronimo di Società Polisportiva Ebro Masotti, si sono incontrati nella più grande tra le ultime rimpatriate dell’ormai ex società sportiva. Costituita negli anni ’60, la squadra di pallavolo maschile disputò inizialmente i tornei locali, per poi approdare al campionato federale: serie C regionale, serie C interregionale, serie B e poi serie A nella stagione ’70-’71. Quella compiuta in pochi anni dal sodalizio faentino fu un’impresa vera e propria. Tra gli addetti ai lavori, in molti si ricordano il cecoslovacco Jiri Barda, scomparso nel 2019 e che a Faenza si trasferì insieme alla moglie, anch’ella pallavolista. La seconda, ed ultima apparizione della Spem in serie A risale invece a qualche anno dopo, nel ’76-’77, periodo in cui Faenza vinse il Trofeo Federale, antesignano della Coppa Italia. Di quella squadra fece anche parte il faentino Claudio Visani, centrale soprannominato ‘il lungo’ che dopo l’esperienza nella Spem continuò a giocare nelle massime categorie nazionali concludendo la propria carriera a Forlì. Visani tornò poi ad indossare la casacca della Spem, nel ruolo di allenatore, riportando il sodalizio dalla prima divisione alla serie B. I momenti condivisi, le gesta sportive e come è cambiata la disciplina sono stati argomento nella rimpatriata.