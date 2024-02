Spende 5 euro in un Gratta e Vinci e ne incassa 100mila

"Era molto emozionata, non ci credeva, non riusciva a finire di grattare il tagliando...". Emanuele Balella racconta così quanto vissuto ieri mattina da una "cliente abituale" che spendendo 5 euro in un Gratta e Vinci ne metterà in tasca 100mila (l’attività è la Tabaccheria Emanuele in via Santucci 34). La Dea Bendata ha puntato il dito sulla donna - "l’età è top secret, posso dire che è italiana..." - alle 10 del mattino. "La nostra cliente – prosegue Balella, titolare dell’attività – era contentissima, mi ha chiesto cosa dovrebbe dovuto fare a questo punto per incassare la cifra vinta". Prima di passare all’incasso, dicevamo, le era comparsa una tremarella inaspettata alla mano. "Eh sì, non ci credeva, non riusciva a finire di grattare". La donna ha vinto grazie al numero 13 - "e poi si dice che porta sfortuna" - e ora potrà beneficiare della bella somma. Nel giugno 2022, con il 10eLotto, nella stessa tabaccheria un altro cliente vinse 100mila euro (foto Zani).