"Spero in buoni risultati dalle vendite on-line"

Monica Donadio, titolare di ’Monique abbigliamento’, in via Circonvallazione canale Molinetto 19. Domani in Emilia-Romagna inizieranno i saldi. Lei che aspettative ha?

"Buone, perché ho visto che in dicembre è ripartito tutto".

I mesi precedenti erano stati più complicati?

"Qualcuno sì. Però in dicembre le cose sono andate bene".

C’è attesa anche da parte dei suoi clienti?

"Certo. Li aspettano come me. Preciso che ora siamo chiusi qualche giorno. Riapriremo, coi saldi, sabato".

In questo momento, tra bollette e rincari, è difficile fare impresa?

"Sì, non è semplice".

Lei ha una boutique che vende abbigliamento e intimo da donna: ci sono prodotti in particolare che pensa verranno venduti più di altri?

"Certamente. Io punto molto sui giubbotti".

Per quale motivo?

"Perché ottobre è stato caldissimo e non se ne sono praticamente venduti. Durante il periodo natalizio le persone hanno pensato ad altri tipi di regali, per cui è questo il periodo in cui li venderemo di più".

Da quanto tempo ha aperto il suo negozio?

"Sono oramai undici anni".

In quest’arco di tempo l’andamento dei saldi è stato regolare?

"No, ci sono stati alti e bassi. Vedi l’anno scorso (ride), quando eravamo tutti malati".

Le associazioni di categoria consigliano i clienti di non farsi ingolosire da sconti troppo elevati. Nel suo caso come si comporta?

"Ho cartellini, fatti da una ditta esterna, con prezzi imposti. Tutto è trasparente. E poi vendo anche su internet. Mi aspetto più dall’on-line che dal resto".