"Spero si voti fra aprile e maggio"

Ultimi tre giorni da sindaco di Ravenna per Michele de Pascale, in forza dell’incompatibilità scattata a seguito dell’elezione a presidente della Regione Emilia-Romagna. Il timone passerà ora in mano al vicesindaco Fabio Sbaraglia, che sarà primo cittadino facente funzioni in attesa delle prossime elezioni. "Speriamo si possa fare in modo di votare tra aprile e maggio", è l’augurio di de Pascale, ieri in Regione per la conferenza stampa di fine anno. Il presidente e ormai ex sindaco sottolinea come non siano tanti i Comuni chiamati al voto nel 2025, insieme a Ravenna. E per gran parte di questi si riaprono le urne per effetto dei risultati delle recenti elezioni regionali in Liguria, Umbria e appunto Emilia-Romagna.

"La finestra prevista è tra il 15 aprile e il 15 giugno- spiega de Pascale- e spero che le elezioni si possano tenere tra aprile e maggio, perchè queste città devono vedere il rinnovo dei loro organi in scadenza o con sindaci facenti funzione".