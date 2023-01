Spese di telefonia, Ravenna tra le città meno virtuose

C’è Ravenna – assieme a Firenze, Barletta, Bergamo, Enna, Genova, Pisa e Sassari – tra gli otto capoluoghi di provincia meno ‘efficienti’ nelle spese per telefonia mobile. Tanto da meritare il rating C, il più basso nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di Provincia. Lombardia, Puglia e Calabria sono le Regioni italiane più ‘virtuose’ nella spesa per telefonia mobile. L’Emilia-Romagna figura invece tra le Regioni con performance ‘intermedie’.

Analizzando la classifica, si scopre che Ravenna ha speso ben 130.234 euro, anche se è Genova il capoluogo di provincia che, in valori assoluti, ha la maggiore uscita di spesa per telefonia mobile, raggiungendo nel 2021 la cifra record di 493.491 euro, tanto da meritare il rating C. Seguono la classifica dei meno virtuosi, in quanto più spendaccioni, a distanza: Milano (341.464), Firenze (230.620), Sassari (212.284), Torino (156.933), Venezia (135.591) e Bologna (119.878).

E’ invece Arezzo il capoluogo di provincia più ‘parsimonioso’ in fatto di spesa per telefonia mobile, voce cui ha destinato nel 2021 solo 695 euro, seguito da Isernia con 995, e poi: Agrigento (1.301), Rieti (1.423), Viterbo (1.447), Massa (1.628), Imperia (3.170), Taranto (5.533), Parma (6.402), Napoli (6.519), Reggio Calabria (10.000). Persino Roma spende il giusto: 19.920 euro.