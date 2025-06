Spettacoli di burattini di Vladimiro Strinati al via stasera a Tagliata

Anche per l’estate 2025 torna a Cervia l’attesa rassegna estiva di burattini di Vladimiro Strinati. Il programma di quest’anno si apre oggi con lo spettacolo inaugurale “Il castello degli spaventi”, una produzione firmata dallo stesso Strinati e Danilo Conti, attore e regista ravennate, che darà il via a una stagione ricca di emozioni. Lo spettacolo si svolgerà a Tagliata, in piazzetta dell’Acquario, alle 21.

Il 9 luglio sarà la volta di “Due Burattini e un Bebè” a Tagliata di Cervia, seguito il 23 luglio da “Il Florindo Innamorato”, una storia d’amore e avventura che farà sognare il pubblico. Il 25 luglio andrà in scena a Villa Inferno “Pulcinella Molto Mosso”, mentre il 1° agosto sarà il turno di “Baci, Abbracci & Bastonate”, uno spettacolo che promette risate e colpi di scena. Ingresso gratuito.