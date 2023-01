Spettacoli teatrali e laboratori Omaggio a Primo Levi e Arpad Weisz

Intorno alla Giornata della Memoria, E Production porta il teatro nelle scuole coinvolgendo tutta la città a partire dai ragazzi, con laboratori, spettacoli e incontri per entrare nelle storie di chi ha vissuto il lager. Gli appuntamenti ruotano attorno a due progetti teatrali: il primo è ’Se questo è Levi’ di Fanny & Alexander. Nel corso dei laboratori tenuti negli istituti, gli studenti hanno avuto modo di conoscere a approfondire insieme all’attore la figura dello scrittore e Primo Levi. Giovedì, venerdì e sabato prossimi i ragazzi saranno coinvolti nello spettacolo in municipio. Porte aperte invece al pubblico per le repliche ad ingresso gratuito previste venerdì e sabato (ore 18). Il secondo spettacolo è ’Lei conosce Arpad Weisz?’ della compagnia Menoventi, in scena al Ridotto del Teatro Rasi. Il reading che vede protagonisti gli attori Consuelo Battiston e Leonardo Bianconi (foto) è tratto dal libro ’Dallo scudetto ad Auschwitz’ di Matteo Marani ed è dedicato al calciatore e allenatore di origini ebraiche Arpad Weisz, in panchina con il Bologna e l’Inter nel campionato italiano di calcio, e caduto vittima, insieme a tutta la sua famiglia, delle leggi razziali e della persecuzione, fino alla deportazione e alla morte nei campi di concentramento.

Le matinée riservate agli studenti sono previste da martedì a venerdì; per la città sono previsti spettacoli il mercoledì (ore 15), giovedì e venerdì 20). Venerdì alle 21 incontro con, tra gi altri, Gianni Farina (regista Menoventi), Battiston e Bianconi (interpreti di ’Lei conosce Arpad Weisz?’). Per ’Lei conosce Arpad Weisz?’ intero 10 euro; ridotto under 30 e abbonati 8; www.ravennateatro.com