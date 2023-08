Spettacolo al nuovo 04-Park Anche Dovizioso scende in pista

Cancelli spalancati e gas aperto ieri mattina allo 04-Park Monte Coralli di Faenza. Il nuovo circuito da cross gestito da Andrea Dovizioso ha aperto i battenti ospitando dalle nove e mezza le sessioni libere dei piloti professionisti delle ruote chiodate. Al video annuncio del giorno precedente pubblicato sui social dall’ex iridato classe 125 è seguita una buona risposta e sin dalle 8, nelle strade di Celle e Tebano ha preso corpo una piccola processione di autocaravan e officine mobili, con team e piloti italiani e stranieri, i quali hanno ordinatamente affollato la zona paddock del crossodromo faentino.

Qui si trovava anche Dovizioso, seduto all’interno della sua officina mobile nera, con due moto Yamaha blu per fianco, e il numero 04 in bella mostra. Lui concentratissimo come nei pregara ufficiali. Dopo aver indossato la tuta da mx il pilota forlivese si è reso disponibile per alcuni scatti ed è stato in quel momento, con il rombante sottofondo di una delle due moto, accesa per scaldare il motore, che Dovizioso ha fatto intravedere la propria emozione, suggellata da un sorriso smagliante e una frase: "Sono contento, abbiamo lavorato a questo momento dal 25 gennaio". Poi tutti in sella e giù in pista. Questa come annunciato, tecnica, necessariamente ruvida e opportunamente bagnata per far apprezzare appieno le curve, le ondulazioni e soprattutto i nuovi salti. Il giudizio globale è stato più che positivo, la pista infatti è stata promossa dai numerosi presenti all’interno e all’esterno del circuito. Divertimento un po’ per tutti quindi, anche e soprattutto per Dovizioso il quale sulle due ruote è riuscito ancora a deliziare gli appassionati, e anche come gestore ha dimostrato di apprezzare la velocità. In sette mesi, tanto è stato il tempo intercorso dall’assegnazione del crossodromo alla sua società (la Rpm), ha rimodellato e inaugurato il nuovo tracciato.

Mancano ancora, invece, gli interventi di rifacimento che interesseranno il parco circostante, con la realizzazione di una struttura bar e ristorante per un investimento complessivo di 1 milione e 400mila euro. Mancano anche l’insegna esterna e altri piccoli accorgimenti che renderanno il circuito ancora più moderno, idoneo per appuntamenti internazionali di rilievo, e all’avanguardia come nuovo Centro Tecnico Federale per le discipline off-road. Un’altra pagina da scrivere dunque per Dovizioso e per lo 04-Park che avrà uno specifico spazio nella Motor Valley emiliano romagnola. Intanto sabato e domenica (ore 10-18) scatterà il momento dei test, e stavolta i giri di pista saranno consentiti a tutti gli appassionati.

