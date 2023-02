Spettacolo al Rasi per i più piccoli

Appuntamento oggi alle 17 al Teatro Rasi in via Roma a Ravenna, dove andrà in scena lo spettacolo ’Melusina (di fate e di streghe)’, in collaborazione con Sciroppo di Teatro di ATER Fondazione. I piccoli spettatori verranno catapultati in uno strano sottosuolo le cui pareti sono fatte di fili di lana. Una sorta di antro boschivo, in cui i protagonisti e gli oggetti delle fiabe riposano per rianimarsi ogni volta che nel mondo di sopra diventa necessaria la loro presenza. Intitolato alla fata metà donna metà serpente, lo spettacolo prende forma intorno a due ibride figure femminili, tra l’umano e l’animale, che abitano questo sottosuolo e ne alimentano le trame. Per le famiglie ingresso unico a 5 euro.