Spettacolo benefico del Lions club ‘Alighieri’

La Compagnia degli Attori Atipici, guidata da Luciano Luciani e Mariella Focaccia, si esibirà alle 19 di venerdì al Grand Hotel Mattei di Ravenna con lo spettacolo ‘Romagnia mia 5, la vita è bella’, con diverse performance artistiche che, con leggerezza e spensieratezza, condurranno ad una narrazione che invita alla speranza, a cercare dentro di sé la forza anche nelle situazioni più difficili senza mai dimenticare di celebrare la bellezza della vita. Uno spettacolo al servizio della solidarietà il cui ricavato sarà donato a sostegno dei cani guida Lions e con una lotteria a favore di MK onlus acqua per la vita. L’evento è stato organizzato per il quinto anno dal Lions Club Ravenna Dante Alighieri, presidente Vincenzo Rivizzigno. Informazioni e prenotazioni via whatsapp a Mariella (347-6985760) e Cristiana (339-2372492).