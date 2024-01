Spettacolo benefico per i ragazzi autistici al teatro Alighieri

Il Lions Club Ravenna Dante Alighieri organizza l’8 gennaio alle 20,30 un evento con il patrocinio del Comune presso il teatro Alighieri di Ravenna con la finalità di dare un aiuto concreto ai ragazzi con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie attraverso l’Associazione Anacleto che opera nel territorio di

Ravenna. L’evento intitolato ’Oggi non piove’ è una rappresentazione musicale e scenografica diretta da Beppe Aurilia Emagiosef con artisti professionisti e non del territorio di Ravenna, i ragazzi della Comunità alloggio di salute mentale di Villanova di Ravenna, il corpo di Diabete Ballo; ospite della serata lo scrittore Giuliano Cardellini. Sarà presente anche una scuderia di Ferrari( Ferrari Red Passion ) che sfilerà e presenzierà con le vetture fuori dal teatro. L’ingresso con biglietto in prevendita e anche in teatro, fino a disponibilità dei posti a sedere, ha un costo di 20 euro e per i bambini fino a 12 anni di 5. L’incasso sarà devoluto interamente all’Associazione Anacleto.