Spettacolo per bambini a Russi

Terzo e ultimo appuntamento al teatro di Russi con ’Sciroppo di teatro’, il

progetto di Ater Fondazione che mette in rete gli assessorati alla cultura, alla sanità e al welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Alle 16 di oggi è in programma lo spettacolo ’Abbracci’, della compagnia

Teatro Telaio. Due panda stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. E

poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto?

Costo dei biglietti: 7 euro gli adulti e 5 euro i bambini fino ai 15 anni; 3 euro con il libretto di

’Sciroppo di teatro’.