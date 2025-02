Spettacolo per bambini all’Almagià

’Le Arti della Marionetta’, la stagione di teatro diretta e curata dal Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli di Ravenna, propongono uno spettacolo al per bambini alle 17.30 di domani all’Almagià. In programma lo spettacolo di teatro d’attore, con pupazzi e figure animate, ’Cenerentola in bianco e nero’ della compagnia marchigiana Proscenio Teatro, consigliato dai 4 anni in su. Sarà possibile acquistare i biglietti dello spettacolo odierno direttamente presso l’Almagià, dalle 10.30 alle 12.30 e a partire da un’ora prima l’inizio dello spettacolo. È possibile prenotare i biglietti chiamando il 392 6664211 (attivo dalle ore 10 alle ore 14)