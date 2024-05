Spettacolo solidale al Rasi. Sul palco i big della musica

Ieri mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo ‘Insieme, mano nella mano: scienza, arte e solidarietà’ che andrà in scena domenica 19 maggio alle 21 al teatro Rasi. L’evento è stato illustrato da Pericle Stoppa, presidente di Capit Ravenna, Simone Ortolani, direttore di produzione, Roberto Vecchi regista e autore Rai, Mario Pretolani Presidente dell’Associazione Volontari e Amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo.

Obiettivo della serata sarà sensibilizzare sul tema della lotta contro il cancro, promuovere la cultura della prevenzione e sostenere chi è affetto dalla malattia. Si esibiranno artisti di spicco della musica italiana accompagnati dalle coreografie della scuola di danza Ravenna Ballet Studio, ospite d’onore sarà Andrea Mingardi e inoltre interverranno medici e specialisti della cura. Tanti i partner del progetto che restituiscono l’immagine di una città che ha a cuore la sua comunità; il ricavato sarà infatti devoluto allo Ior, Istituto Oncologico Romagnolo, a sostegno dell’ammodernamento della sala d’aspetto del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Ravenna.

Roberto Vecchi ha evidenziato il valore dell’iniziativa: "Dobbiamo sconfiggere la paura, i pregiudizi e i tabù legati alla malattia. L’arte, la musica, possono veicolare messaggi importanti e scuotere il pubblico sfruttando il canale emozionale. Spero che questo evento possa diventare una realtà sempre più grande e partecipata negli anni".

Mario Pretolani, ha ribadito le parole di Vecchi dichiarando che "Il cancro è la seconda causa di morte in Italia, lo Ior opera su più livelli: ricerca, con l’investimento di 1,5 milioni di euro all’anno, supporto pratico al paziente con servizi di trasporto verso i luoghi di cura e aiuto alle persone con l’intento di curare non la malattia ma la persona. Siamo felici di coinvolgere la cittadinanza con occasioni culturali come questa".

Biglietto intero al costo di 15 euro, ridotto a 12 euro, acquistabile presso il teatro Rasi giovedì 16 maggio dalle 16 alle 18 e domenica 19 maggio dalle 20.

Prevendite disponibili su www.vivaticket.it

Per informazioni 0544-30227

Valeria Bellante