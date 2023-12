Spettacolo teatrale all’interno del carcere

Oggi pomeriggio, alle 14, presso la Casa Circondariale di via Port’Aurea, all’interno della nuova sezione della terza edizione del ’Festival Trasparenze’ di Teatro Carcere, in cui quattro spettacoli teatrali di compagnie esterne entrano in quattro differenti istituti di pena per presentare altrettanti spettacoli ad un pubblico esclusivamente di spettatori-detenuti, Lady Godiva Teatro Aps presenterà ’OlmO. Io corro per vendetta’, pièce scritta e diretta da Eugenio Sideri ed interpretata da Enrico Caravita.

Al termine ci sarà un incontro con Alberto Marchesani, runner di ultra trail e ideatore de l’Epica dell’Acqua, evento all’interno del quale ha debuttato lo speattacolo. Marchesani incontrerà i detenuti raccontando, insieme alla compagnia, la nascita dello spettacolo, attraverso anche la sua personale esperienza nel mondo delle corse ultra trail.