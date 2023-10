Spettacolo teatrale sulla procreazione

Domani e sabato alle 21 (con apertura porte alle 20) il Cisim di Lido Adriano ospiterà lo spettacolo della Compagnia Caruso Garante ’Ab Oriri - Primo studio su tentativi di procreazione’di Tonia Garante, con Salvatore Caruso, Emanuele Caruso Garante, Tonia Garante

’Ci sono anime che nascono sotto un cavolo, altre le porta la cicogna. Altre invece partono, cambiano rotta, tornano indietro, si perdono negli abissi… sembrano non approdare mai. “Pronto, mi senti? Mi aspetti? Sto arrivando da te!”. Breve storia di una lunga ricerca di procreazione’, è la sintesi. Il locale si trova in via Giuseppe Parini 48. Il lavoro sarà presentato come esito di residenza della Compagnia Caruso Garante, ospitata al Cisim in ottobre. Da quest’anno non è più necessaria la tessera per accedere allo spazio. Prevendite disponibili su Dice.