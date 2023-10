Spettacolo tra le nuvole. Paracadutisti da tutto il mondo

Fino a venerdì, tutti col naso all’insù. Meglio se, dalle parti della Spreta. L’aeroporto cittadino di via Dismano torna infatti ad ospitare un evento internazionale di paracadutismo. Merito dello Skydive Pull Out Ravenna, la scuola di paracadutismo che ha il proprio quartier generale, appunto, all’aeroporto della Spreta, sede della quindicesima edizione della World Cup di stile e precisione (le due più antiche discipline del paracadutismo sportivo), organizzati per conto della Fai, la Federazione aeronautica internazionale.

In contemporanea si svolgeranno anche le prove valide per i campionati Europei, sempre di stile e precisione, giunti alle decima edizione, e il 7° campionato europeo Junior. Dall’alba al tramonto, senza soluzione di continuità, sarà possibile ammirare le evoluzioni dei 120 atleti in arrivo da tutto il mondo. I cancelli della Spreta saranno aperti a ingresso libero per gli appassionati, ma anche per sportivi e curiosi, che potranno accedere alla tribuna nei pressi dell’atterraggio, per apprezzare ancora meglio le prove di precisione. Le gare – tempo permettendo, ma le previsioni meteo sono quantomeno incoraggianti – termineranno venerdì. L’organizzazione si è comunque tenuta la giornata di sabato per gli eventuali recuperi. Dopo l’insediamento dei giudici e degli ufficiali di gara, dopo i lanci di prova e i warm-up che hanno caratterizzato il weekend scorso, e dopo la suggestiva cerimonia di inaugurazione che si è tenuta domenica ai Giardini pubblici all’ombra della Loggetta Lombardesca, da ieri si è entrati nel vivo della competizione agonistica. Tensione e adrenalina terranno banco fino a venerdì. Il sipario calerà sabato, alle 17, con le premiazioni e, alle 20, con la successiva cerimonia di chiusura alla Campaza. Un motivo in più per seguire le evoluzioni di questi temerari col paracadute, è il... campanile. Fra i protagonisti annunciati della World Cup 2023 infatti, ci sarà anche la ravennate Silvia Magnani, unica ‘civile’ della squadra azzurra, fresca campionessa italiana, dopo aver vinto i titoli tricolori, sia nella specialità dell’atterraggio di precisione, sia nella specialità dello stile in caduta libera, oltre naturalmente al titolo della combinata: "È un bellissimo privilegio – ha commentato Silvia Magnani – poter gareggiare con la squadra femminile che, da oltre 25 anni, non partecipava ad una prova di World Cup. Ed è altrettanto bello poter gareggiare nella mia Ravenna". Assieme alla nazionale azzurra, ci sono altre 17 nazioni in gara, ovvero Cina, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Libia, Lituania, Gran Bretagna, Romania, Ungheria, Serbia, Slovacchia, Austria, Svizzera, Portogallo, Polonia, Svezia e Qatar. Fra atleti, tecnici, accompagnatori, membri dei singoli staff e membri della giuria, la stima è che si superano le 200 presenze. Che, facendo una considerazione in termini prettamente ‘turistici’, non è certo un numero trascurabile. Per una settimana, i partecipanti saranno alloggiati soprattutto nelle strutture cittadine del centro e della periferia, con qualche ‘puntata’ anche a Milano Marittima e Cesenatico, come la delegazione cinese.

Roberto Romin