"Speyer, aperti a incontri e confronti"

L’assessore Eugenio Fusignani replica sui Giardini Speyer. "In relazione a quanto apparso a firma Comitato Isola San Giovanni, confermo che, al sottoscritto, non sono mai pervenute da richieste di incontri. A meno che non si considerino tali le lettere indirizzate a prefetto, questore, sindaco e a tutti gli organi di stampa. La mia modalità di confronto coi cittadini è molto più semplice e diretta: chiamare chi richiede un confronto e fissargli un appuntamento. L’unica volta che venne chiesto fu appena insediati, nel 2016, dalla presidente del Comitato Isola San Giovanni che incontrai nell’ufficio del mio assessorato e da quell’incontro partì un confronto che portò a due assemblee nella sede di Città Attiva. Da lì partimmo anche per strutturare alcune delle linee sulle quali definimmo le politiche di sicurezza per le competenze del comune, che in larga parte vennero proprio ispirate dalle problematiche degli Speyer. Forse qualcuno ha dimenticato com’era nelle sue dimensioni prima del 2016 e in tutta evidenza serve chiarire che solo le linee politiche sono in capo alle responsabilità del sindaco, ovvero dell’assessore delegato, non le azioni che le traducono operativamente, che sono prerogativa della Polizia Locale col suo Comandante. Se qualcuno pensa che il sindaco o l’assessore alla sicurezza, siano cosa diversa rispetto al comandante Giacomini, o non ha chiaro il funzionamento dell’amministrazione, o è ingenuo o è in malafede. In ultima analisi, quando parlo delle carenze dello stato, mi riferisco al governo e non alle articolazioni periferiche di Ravenna o alle forze di polizia a competenza generale che sono nel nostro territorio. Nel ribadire che molto è stato fatto, che i controlli sono continui e le criticità non sono mai state sottovalutate ma valutate nella loro oggettiva dimensione, resto come sempre disponibile a confortarmi".