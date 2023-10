"Speyer e piazza Baracca, serve integrazione"

Da una parte l’Isola San Giovanni, con i suoi problemi noti da anni. Dall’altra piazza Baracca, recentemente al centro di episodi gravi di risse finite in tragedia. Della sicurezza in questi due punti si è discusso per quattro ore ieri pomeriggio, nel corso della commissione consiliare ’Affari istituzionali, partecipazione e sicurezza’ presieduta dal consigliere di FdI Alberto Ferrero. Era presente il comandante della polizia locale Andrea Giacomini, che ha illustrato l’attività del corpo di cui è a capo. "Dal 2017, anno in cui sono arrivato, ho intrapreso una serie di iniziative nell’Isola San Giovanni – ha detto –. Facendo il paragone col bucato, nel 2017 il livello di sporco era tale per cui anche solo i lavaggi con acqua davano buoni risultati. Oggi siamo al punto in cui la macchia non sembra andare via, nonostante i tanti lavaggi. Non è più solo una questione di olio di gomito, e credetemi che le forze dell’ordine gliene mettono parecchio. Ma le misure di pulizia e di ordine e sicurezza pubblica da sole non riescono a conseguire i risultati sperati. Occorre una maggiore mescolanza nella popolazione". Il riferimento è all’integrazione: "Guardo con favore al giorno in cui arriverà lo studentato: potrà solo giovare alla composizione sociale".

Per quanto riguarda i dati, Giacomini riferisce che nel 2017 sono stati 121 gli stranieri irregolari rintracciati da un ordine di rientro, nel 2018 68, nel 2019 57, nel 2020 46, nel 2021 52, nel 2022 29 e nel 2023 a oggi siamo a 39. "Ciò lascia presagire che entro fine anno ci sarà una leggera crescita, in linea col trend nazionale di aumento dell’immigrazione irregolare".

In piazza Baracca entro fine anno si sposterà la piadineria, che si trova nell’angolo più buio. "In tutto il centro ciò che dobbiamo fare è cercare di agire sulla percezione di insicurezza con tutti gli strumenti tecnologici – ha detto il vicesindaco con delega alla Sicurezza Eugenio Fusignani –. Nel quartiere Farini è stato già fatto un investimento non indifferente per la videosorveglianza, in piazza Baracca siamo in dirittura d’arrivo e si è pensato di aumentare l’illuminazione". Fusignani ha detto che a Ravenna le telecamere sono 243, molte delle quali di ultima generazione. Nel 2024 avverranno nuove installazioni nel forese: 40 sistemi di lettura targhe e 20 multisensore, oltre a una telecamera multisensore nell’area industriale di Fosso Ghiaia.

Diversi gli interventi dei consiglieri d’opposizione, ma anche di alcuni residenti e commercianti, intervenuti come esperti: "La situazione è migliorata – ha detto Lucla Bondi del comitato Isola San Giovanni – ma andrebbero rimosse le rastrelliere su cui la mattina staziona un gruppo di ragazzi, tra vetri rotti e sporcizia". "La piazza non è poi così degradata – ha detto il titolare della gelateria di piazza Baracca – ma il lato piadineria è nascosto, c’è un brutto giro". Non è d’accordo un residente: "Lì c’è molto pericolo, e per di più è uno degli ingressi alla città".

Sara Servadei