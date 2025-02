Speyer, no alla ghettizzazione: "Si continui a vivere la zona e investire"

"La zona della stazione sta vivendo un momento di crisi ma ha delle potenzialità e bisogna continuare a investire, oltre che a vivere quegli spazi per evitare che si creino ghetti". Parola di Romina Maresi, presidente della cooperativa sociale San Vitale che proprio nell’Isola San Giovanni, su cui si affaccia la stazione ferroviaria con il cuore verde dei giardini Speyer, ha investito molto. In piazza Farini, infatti, troneggia la struttura di Ve.Ra., la velostazione di Ravenna, uno spazio dedicato alla mobilità sostenibile con i servizi di vendita, riparazione e noleggio bici, oltre che di cargo bike e deposito bagagli con inserimento lavorativo di persone con disabilità. Stesso obiettivo per il progetto più importante della coop San Vitale, ovvero l’Albergo del cuore, aperto lo scorso 14 dicembre in via Rocca Brancaleone, con camere di hotel ma anche bar e bistrot aperti a tutti.

Maresi interviene nel dibattito relativo all’allarme sicurezza ai giardini Speyer, sostenendo l’importanza di non abbandonare la zona. "La cooperativa San Vitale è nata con le sue attività intorno a quel quartiere – dice –. Quella che oggi è la velostazione quarant’anni fa era un piccolo parcheggio di bici, una delle prime attività nostre che ha visto l’occupazione di persone con disabilità. Per questo il quartiere ci sta molto a cuore e noi continuiamo a investire proprio lì, ad esempio con il progetto ‘Footprints’ per migliorare ciò che ruota attorno alla mobilità sostenibile. Ulteriori risorse sono state utilizzate per l’Albergo del cuore che è il progetto più importante che abbiamo. Se non pensassimo che questo quartiere può essere vivibile non lo avremmo fatto. È che va preso un po’ per mano".

La presidente della cooperativa San Vitale afferma che quello che sta succedendo agli Speyer nell’ultimo periodo tra rapine, risse e altri episodi di microcriminalità, "può accadere anche da altre parti. Sicuramente le zone delle stazioni accolgono persone più in difficoltà di altre e c’è una concentrazione di fragilità. Quello che si può fare però è occuparsi di queste fragilità con iniziative di lungo periodo. Va guidata l’accoglienza e la coestistenza di persone con caratteristiche differenti che possono sviluppare la capacità di stare insieme. Fare controlli è importante ma non è la soluzione, così come blindare gli spazi". Maresi, riguardo alle soluzioni a lungo termine, cita CittAttiva che "fa un bellissimo lavoro ai giardini Speyer nel tentativo di valorizzare la diversità. Sono state organizzate feste di quartiere, iniziative di folclore: è importante continuare così". Certo, come spiega la presidente della San Vitale, "il quartiere va anche visto con una lente diversa. Capisco le preoccupazioni, soprattutto delle persone anziane che vivono in zona, ma bisogna continuare a vivere gli spazi e a investire per evitare che si creino ghetti. A questo proposito mi viene in mente la zona di piazza San Francesco: ricordo i tempi in cui non si valicava. Poi ha aperto il bar ed è stata riqualificata l’area. Ravenna è tutta bella e bisogna continuare su questa linea".

Milena Montefiori