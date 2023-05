Spiagge a rischio ingressione A Lido di Classe ritorna la duna

Non solo l’entroterra. Stavolta, molto di più che a inizio mese, si teme anche per la costa. Si prevede, infatti, mare molto mosso con possibili fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale. Il timore, inoltre, è che il mare mosso possa ostacolare il deflusso dell’acqua dei fiumi nell’Adriatico. E così, per prevenire i possibili danni, c’è chi ha nuovamente alzato la duna a protezione degli stabilimenti balneari: è successo a Lido di Classe, dove buona parte degli stabilimenti balneari si è messa d’accordo per pagare privatamente una ditta che costruisse velocemente, nella giornata di ieri, un muro di sabbia contro il mare. "È una duna preventiva in vista di questa perturbazione che sta arrivando, ci siamo tutelati dalle ingressioni marine – spiegano da uno degli stabilimenti –. Abbiamo già montato tutte le attrezzature in spiaggia e abbiamo alzato la duna sul bagnasciuga per proteggere il lavoro fatto finora. Abbiamo, poi, ovviamente tolto tutti gli ombrelloni e i lettini. Ora speriamo che vada tutto bene e che la duna si riveli inutili". Le ruspe a Lido di Classe si sono messe in moto già dalla mattina di ieri e qualcun altro, sempre privatamente e in modo meno corale, ieri ha seguito lo stesso esempio anche a Punta Marina.

Il fatto, però, è che le spiagge sono già state ’apparecchiate’: sono già stati montati i pali su cui verranno installati gli ombrelloni e la passerella per raggiungere il mare. "C’è solo una zona dove è ancora presente la duna invernale, ovvero quella di Marina Romea nord, una delle più critiche – spiega Maurizio Rustignoli, presidente della coop Spiagge –. Per il resto ovunque è stata rimossa, come è normale a maggio. A questo punto dell’anno, con le passerelle e i paletti degli ombrelloni già installati, non c’è la possibilità fisica di rifare tutto il cordolo dunale. Ciò che invece stiamo facendo già da ieri è informare i gestori degli stabilimenti. Chi lo ha ritenuto ha ritirato le attrezzature mobili, come sedie e lettini, e sta mettendo in sicurezza le tende ombreggianti e tutto ciò che può essere divelto dal vento. Dove possibile sono stati portati sacchi di sabbia e paratie per arginare una possibile ingressione marina, altrove gli allestimenti della spiaggia non lo permettono". Allo stesso modo la coop Spiagge ha sospeso anche l’installazione delle torrette di salvataggio.

Già ieri pomeriggio sono stati chiusi tutti i passi a mare a cui si sommano le dighe foranee. Anche il Comune di Cervia ieri ha raccomandato ai cittadini di stare lontani dal porto, dai moli e dalle spiagge.