Ravenna, 3 maggio 2020 - Quella alle porte sarà una stagione balneare diversa dalle solite per via dell’emergenza Covid-19, in cui sarà necessario far convivere il principio della tutela della salute con il desiderio di svago. E nell’attesa dell’estate, lo stop prolungato delle spiagge sta scatenando polemiche in alcune località come Riccione, che pensa di ricorrere al Tar. A parlarne è Maurizio Rustignoli, presidente della Cooperativa Spiagge Ravenna.

Rustignoli, concorda con l’ordinanza regionale di Bonaccini che sancisce ancora la chiusura delle spiagge?

"Stiamo vivendo un momento straordinario in cui il punto di ogni ragionamento deve per forza essere la tutela della salute. Detto questo, siamo speranzosi che si possa ricominciare da inizio giugno, ancor meglio dall’ultima settimana di maggio per avere il tempo di fare il ‘collaudo’ delle nuove regole".

C’è quindi bisogno di tempo per organizzarsi al meglio?

"Certo. Al di là della responsabilità individuale, servono informazioni giuste per consentire di riaprire in sicurezza le spiagge, sia quelle attrezzate che quelle libere, che diventano inevitabilmente metà preferita delle persone".

Cosa significherebbe riaprire ora le spiagge come nelle Marche, con gli stabilimenti chiusi?

"Rischiare assembramenti, perché la gente ama restare a lungo in spiaggia, anche a mangiare, e tende poi a spingersi verso le strutture per trovare un po’ di riparo dal sole".

Dunque è giusto pazientare per avere regole comuni?

"Sì. Al riguardo, abbiamo condiviso il percorso con le sigle sindacali, basandoci su pochi ma significativi principi: distanziamento sociale, informazione al cliente e formazione del personale, igiene e sanificazione".

Il fulcro è il distanziamento degli ombrelloni…

"In linea con le caratteristiche del nostro territorio, crediamo sia giusto ragionare nella logica della ‘piccola stanza’. Porre un limite a 10,50 metri quadrati per ogni postazione ombrellone, al posto dei consueti 6, crediamo sia sufficiente. Altrimenti, si rischierebbe di veder chiudere le attività di Lido Adriano, Punta Marina Terme, Lido di Savio e Marina Romea nord".

Resta il ‘nodo’ delle aree gioco per bimbi. Si può risolvere?

"Dobbiamo riuscirci perché i nostri stabilimenti hanno una vocazione familiare. Pensiamo a percorsi a cui possono accedere bambini accompagnati, distanziati. Probabilmente rinunceremo invece allo sport".

Cosa dire poi dell’ingresso in acqua?

"Dai virologi sappiamo, ed è una buona notizia, che non è contagiosa. Di certo deve essere mantenuta la distanza e garantita la possibilità ai bagnini di svolgere le consuete operazioni in sicurezza. Va detto che questi ultimi non hanno potere di controllo e repressione che spetta alle forze dell’ordine".

La Regione ha appena stanziato 5 milioni di euro a fondo perduto per le imprese balneari…

"Ne siamo entusiasti. Siamo certi che ci rialzeremo insieme, come sempre, e che la nostra regione farà scuola anche in altre regioni".



