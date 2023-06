Spiagge Soul Fellas al giardino ‘Melandri’

Nel giardino della Rocca ‘Melandri’ di Russi stasera alle 21 torna in scena una delle più belle produzioni originali del festival Spiagge Soul: Spiagge Soul Holy Fellas. L’ensemble accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio tra gospel, soul e blues, caratterizzato dalla particolare predilezione dei musicisti per il frizzante approccio ritmico e armonico della musica di New Orleans.

Il concerto è guidato dalle voci leader di Bruno Orioli e Gloria Turrini affiancati da una band d’eccezione e dal coro tutto al femminile diretto da Daniela Peroni.