Spiaggia dei disabili, sempre più richieste

Le prenotazioni partiranno ufficialmente dal 6 febbraio, ma tanti già chiamano per informarsi, in attesa di venire a godersi il sole e il mare sulla spiaggia di Punta Marina. Le richieste per lo stabilimento inclusivo di Insieme a te, uno dei pochissimi in Italia attrezzato per permettere anche ai disabili gravi di fare il bagno in mare, aumentano infatti di anno in anno: "Vengono qui da tutta Italia – racconta Debora Donati, presidente di ’Insieme a te’ e fondatrice del progetto – e infatti siamo anche in difficoltà con l’accoglienza: servono tanti volontari per prendersi cura dei nostri ospiti e tanti appartamenti adeguati in cui possono soggiornare".

L’anno scorso l’associazione Insieme a te a questo proposito ha creato tre appartamenti nella ex scuola dell’infanzia ’Il faro’, in via del Delfino, ristrutturati con il contributo di privati e arredati poi grazie alle donazioni arrivate da tanti sostenitori sul territorio. "A questi si sommano altri 4 appartamenti convenzionati con noi, di proprietà della famiglia Cicognani, che da anni ha sposato il nostro progetto – aggiunge Donati –. Sarebbe bello se anche altri proprietari di immobili facessero la stessa cosa. Noi mettiamo a disposizione sollevatori e letti inclinabili a uso gratuito".

Ovviamente gli appartamenti per essere idonei devono anche essere accessibili: gli ospiti sono infatti disabili gravi, in sedia a rotelle o a letto.

L’altro aspetto che ha contraddistinto il progetto di Insieme a te fin dalla sua partenza, nel 2018, è la presenza di tanti volontari, anche giovanissimi: la spiaggia vive del loro impegno e dei loro sorrisi, oltre che dell’imprescindibile grinta di Donati e di tutto il consiglio dell’associazione Insieme a te. "Siamo un po’ in difficoltà anche sotto questo aspetto, perché per accogliere tanti ospiti servono molti volontari – dice la fondatrice –. Ora per fortuna ci stanno chiamando gruppi di giovani anche da fuori regione per venire a dare una mano, ma di ragazzi ne servono sempre".

La spiaggia quest’anno sarà aperta dal 17 giugno al 2 settembre con le sue postazioni e i servizi gratuiti per i disabili. Il progetto è semplice ma innovativo, nato dall’idea di permettere anche ai disabili gravi di fare un bagno in mare, riconquistando così un momento di gioia e di relax che sembrava perduto. Lo stabilimento di Punta Marina non è unicum, ma quasi: sono infatti pochissime le strutture che offrono questo tipo di servizio in Italia. La prima nata sul territorio nazionale si trova in Puglia: è stata proprio una visita a quella realtà a dare l’idea a Donati di portare lo stesso modello anche sulle nostre spiagge.

Sara Servadei