"Spiaggia vietata ai bimbi. Revocate la concessione"

L’associazione Mare Libero Aps, tramite il suo presidente e rappresentante legale pro tempore, avvocato Roberto Biagini, chiede "al sindaco del Comune di Cervia di aprire un procedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima nei confronti del titolare dello stabilimento di cui all’oggetto ex art. 47 C.N. (Codice della Navigazione, ndr) (o in ogni caso per violazione degli obblighi legati al contratto concessorio), vista la gravità del comportamento reiterato da “33” anni come boriosamente ammesso dal gestore". Chiede anche, se "si possano contestare altre tipologie di illeciti penali, civili e/o amministrativi". È questo il contenuto della lettera inviata al sindaco di Cervia, al prefetto di Ravenna e alla guardia costiera, a seguito di quanto accaduto al Bagno Bicio Papao di Milano Marittima in cui il titolare non ha fatto entrare un bambino di 5 anni che era insieme ai genitori perché "qua non apriamo ai bambini". Una vicenda scivolosa che mette in luce, da una parte, la legge e, dall’altra, la richiesta di una parte – seppure piccola – di turisti di avere a disposizione luoghi più riservati e per un pubblico più adulto. Insomma, la polemica è in corso. Nelle motivazioni portate avanti dall’associazione il fatto che "il titolare non conosce (e nessuno colpevolmente del Comune di Cervia glieli ha mai ricordati visto che il titolare afferma che “sono 33 anni che facciamo così” come se fosse una scriminante ed invece costituisce a tutti gli effetti una aggravante) quali siano gli obblighi di un titolare di una concessione demaniale (o che sia sul demanio marittimo o sul demanio comunale poco importa), atto amministrativo che autorizza l’uso di un bene di un ente pubblico (Stato o Comune) per finalità di pubblico interesse". "Un concessionario di uno stabilimento balneare – continua la lettera firmata dall’avvocato Biagini – non può escludere una tipologia di utenti a sua discrezione (come i bambini sotto i 10 anni), soprattutto se il servizio si svolge in un’area destinata anche alla balneazione pubblica in quanto la sua attività è legata all’esercizio di un pubblico servizio e deve rispettare i principi di non discriminazione e di accessibilità pubblica. Lo stabilimento balneare si trova su un’area demaniale marittima (statale e/o comunale), che è un bene di proprietà di un Ente pubblico, destinato all’uso collettivo. Il concessionario, pur avendo il diritto di gestirla e trarne un profitto, non ne è il proprietario e deve agire nel rispetto dell’interesse pubblico. Vietare l’ingresso a una categoria di persone (in questo caso i bambini, ma lo stesso vale per anziani o disabili) basandosi su criteri anagrafici, sociali o di altra natura, si pone in contrasto con i principi di equità e non discriminazione che regolano l’erogazione dei servizi pubblici".

Il sindaco Mattia Missiroli conferma che "le nostre spiagge e le nostre strutture devono essere inclusive, aperte e accessibili a tutti. Soprattutto ai bambini, agli anziani e alle persone più fragili, che meritano particolare attenzione e accoglienza. Cervia è una città che si fonda sul valore dell’ospitalità". Questa mattina è previsto l’incontro proprio tra il sindaco e le persone coinvolte nella vicenda che è rimbalzata nelle cronache nazionali.

Ilaria Bedeschi