Spiaggia vietata ai bambini: “Entrano dai 10 anni in su”. L'indignazione del papà turista a Milano Marittima. Il sindaco: inammissibile

Milano Marittima (Ravenna), 27 agosto 2025 – Un'esperienza di vacanza che si trasforma in un caso mediatico: un turista modenese, in vacanza a Milano Marittima, ha raccontato di essersi visto negare l'accesso a uno stabilimento balneare per un pranzo in famiglia perché "non prendono bambini". L'episodio, che ha coinvolto Andrea Mussini e suo figlio di 5 anni e mezzo, ha scatenato la polemica, portando alla luce la filosofia del bagno Bicio Papao che da 33 anni applica una rigida politica di esclusione.

La spiaggia di Milano Marittima

La versione del turista e la risposta del titolare

Andrea Mussini, un turista abituato a viaggiare con la sua famiglia, ha espresso la sua indignazione al Corriere di Romagna e alla Gazzetta di Modena, sottolineando che il figlio è abituato a frequentare anche ristoranti di alta fascia senza creare problemi. "Nostro figlio è abituato a stare a tavola, non disturba e non abbiamo mai avuto problemi", ha raccontato, mettendo in evidenza l'inspiegabile diniego.

Il titolare dello stabilimento balneare, provato dai recenti danni causati dal maltempo, ha risposto spiegando che si tratta di una "legittima scelta commerciale" che prosegue da decenni e non di un'avversione nei confronti dei bambini. Ha precisato che la sua clientela, da anni, cerca nel suo locale un'oasi di tranquillità, motivo per cui l'accesso è generalmente consentito ai ragazzi dai 10 anni in su, salvo rare eccezioni per clienti di fiducia. "Se il turista si è offeso si è sbagliato, non avevamo nulla contro lui o suo figlio", ha dichiarato, aggiungendo di aver rinunciato a feste e celebrazioni rumorose come compleanni o addii al celibato per lo stesso motivo: tutelare l'atmosfera del locale.

Mattia Missiroli, sindaco di Cervia

L'intervento del sindaco: "Non ammissibile"

La questione non ha lasciato indifferente il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, che non era a conoscenza della pratica. "Un locale deve essere aperto al pubblico, bambini compresi, salvo particolari limitazioni", ha affermato, definendo la scelta "non ammissibile" e sottolineando il rischio di danneggiare l'immagine di una località che da sempre si propone come accogliente per le famiglie.