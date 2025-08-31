Chiuso il caso della spiaggia vietata ai bambini, stretta di mano tra il padre indignato e il gestore del Bicio Papao

Le pipe per il crack

Le pipe per il crack
CronacaChiuso il caso della spiaggia vietata ai bambini, stretta di mano tra il padre indignato e il gestore del Bicio Papao
31 ago 2025
REDAZIONE RAVENNA
L’incontro a Milano Marittima. La Cooperativa bagnini di Cervia: “Divergenza ingigantita. I due imprenditori hanno deciso di buttarsi alle spalle l’episodio, dopo un momento di dialogo aperto”

Ravenna, 31 agosto 2025 – Dopo il confronto tra il turista modenese Andrea Mussini e il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, c’è stato ieri pomeriggio anche un incontro tra Mussini e Walter Meoni, titolare dello stabilimento Bicio Papao di Milano Marittima. Proprio in questo locale, infatti, il padre modenese si era sentito rispondere che l’accesso era consentito solo a bambini sopra i 10 anni. Ma visto che suo figlio di anni ne ha 5 ha denunciato la cosa.

Tra i promotori dell’incontro la Cooperativa bagnini di Cervia, con la collaborazione del sindaco Missiroli, che comunica in una nota come i soggetti coinvolti abbiano constatato che “la questione sia stata esageratamente amplificata dai media, forse strumentalizzata” in un periodo storico durante il quale è “all’ordine del giorno la diffamazione dell’intera categoria degli imprenditori balneari italiani”.

“Anche questa divergenza è stata ingigantita ottenendo come conseguenza – si legge nella nota –, l’effetto di ferire anche se involontariamente le persone coinvolte, entrambe le parti, soprattutto in quella che è la giungla incontrollata dei commenti di odio sui social network. Dall’incontro è emerso quanto sia importante confrontarsi con umiltà e rispetto reciproco”.

Il rapporto tra le due parti, comunque, è stato ricucito attraverso “un momento di dialogo aperto, dove le parti coinvolte hanno potuto esprimere esigenze e bisogni reciprochi”, con Danilo Piraccinin consigliere della Cooperativa bagnini, in veste di mediatore.

“In tali contesti, gli incontri non servono solo a chiudere una polemica ma a rafforzare la comunità – ha dichiarato Danilo Piraccini – la capacità di riconoscere gli errori, le incomprensioni, rimediare e ripartire insieme è ciò che rende migliore la nostra convivenza. Il confronto riconduce sempre a una finalità comune: ristabilire la fiducia, tutelare il benessere di tutti e mantenere viva la collaborazione tra cittadini, turisti, operatori e la cooperativa stessa. Grazie alla trasparenza, all’ascolto e al rispetto reciproco, ognuno di noi può contribuire a una convivenza più serena e solidale. Alla luce della capacità intellettiva dei personaggi coinvolti sapevamo che avremmo raggiunto questi obiettivi. I due imprenditori hanno infatti deciso, con una leale stretta di mano, di buttarsi alle spalle l’episodio”.

