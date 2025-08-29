Spiaggia vietata ai bambini, il sindaco incontra il papà indignato. “A Milano Marittima tornerò sempre”

Ravenna, 29 agosto 2025 – È durato circa 20 minuti l’incontro tra Andrea Mussini - il papà che ha reso pubblica la vicenda che in queste ore ha scatenato un dibattito nazionale per non aver potuto far entrare suo figlio in uno stabilimento balneare – e il sindaco di Cervia Mattia Missiroli.

L’incontro, richiesto dal padre, è avvenuto a porte chiuse nello studio del primo cittadino.

All’uscita gli animi erano distesi anche perché, ha dichiarato il sindaco “La politica vuole una città aperta a tutti. Io e Andrea siamo dalla stessa parte”. Sulla questione della revoca della concessione al Bicio Papao il sindaco puntualizza “io non è che tolgo la concessione un giorno per l'altro, perché me lo dice qualcuno. Chi ritiene, se lo ritiene, farà le dovute azioni. La legge va rispettata, chi offre servizi essenziali - come la ristorazione – non può escludere nessuno”.

Soddisfatto anche il padre Andrea Mussini che, all’uscita nell’incontro ha spiegato “esco sereno da questo incontro. Tornerò come sempre a Milano Marittima perché è il riferimento marino della mia famiglia. Mi spiace che questo fatto sia accaduto in giorni in cui l’attenzione era rivolta giustamente ai danni del fortunale di domenica. Il mio, se vogliamo, è un fatto minore.

Ma ho agito di pancia e cuore, vedendo mio figlio escluso. Questo fatto non intacca il mio pensiero sul fatto che la Romagna e Milano Marittima siano luoghi ospitali. Sulla richiesta di togliere la concessione io non sono un boia e non è che quello che mi auguro. Sono sufficienti delle scuse da parte del titolare e che il fatto che è capitato a me non accada più”.