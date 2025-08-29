Spiaggia vietata ai bambini, il sindaco incontra il papà indignato. “A Milano Marittima tornerò sempre”

Confronto senza acuti
Confronto senza acuti
29 ago 2025
ILARIA BEDESCHI
Venti minuti a porte chiuse, all’uscita animi distesi. Sulla questione della revoca della concessione al ‘Bicio Papao’ Missiroli puntualizza: “Chi ritiene, se lo ritiene, farà le dovute azioni”

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli (foto) ha in contrato Andrea Mussini, il papà che ha reso pubblica la vicenda che ha scatenato un dibattito nazionale per non aver accolto suo figlio in uno stabilimento balneare

Ravenna, 29 agosto 2025 – È durato circa 20 minuti l’incontro tra Andrea Mussini - il papà che ha reso pubblica la vicenda che in queste ore ha scatenato un dibattito nazionale per non aver potuto far entrare suo figlio in uno stabilimento balneare – e il sindaco di Cervia Mattia Missiroli.

L’incontro, richiesto dal padre, è avvenuto a porte chiuse nello studio del primo cittadino.

All’uscita gli animi erano distesi anche perché, ha dichiarato il sindaco “La politica vuole una città aperta a tutti. Io e Andrea siamo dalla stessa parte”. Sulla questione della revoca della concessione al Bicio Papao il sindaco puntualizza “io non è che tolgo la concessione un giorno per l'altro, perché me lo dice qualcuno. Chi ritiene, se lo ritiene, farà le dovute azioni. La legge va rispettata, chi offre servizi essenziali - come la ristorazione – non può escludere nessuno”.

Soddisfatto anche il padre Andrea Mussini che, all’uscita nell’incontro ha spiegato “esco sereno da questo incontro. Tornerò come sempre a Milano Marittima perché è il riferimento marino della mia famiglia. Mi spiace che questo fatto sia accaduto in giorni in cui l’attenzione era rivolta giustamente ai danni del fortunale di domenica. Il mio, se vogliamo, è un fatto minore.

Ma ho agito di pancia e cuore, vedendo mio figlio escluso. Questo fatto non intacca il mio pensiero sul fatto che la Romagna e Milano Marittima siano luoghi ospitali. Sulla richiesta di togliere la concessione io non sono un boia e non è che quello che mi auguro. Sono sufficienti delle scuse da parte del titolare e che il fatto che è capitato a me non accada più”.

