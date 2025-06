’Spiaggia30’, un calice in riva al mare

Nel cuore della Riviera romagnola, dove il mare incontra la pineta e dove il turismo balneare evolve verso esperienze sempre più raffinate, ‘Spiaggia30 pesce, mare & bollicine’ a Lido di Classe, rappresenta un’eccellenza che unisce ospitalità, ristorazione e progettualità culturale. Uno stabilimento che racconta una doppia storia, quella di una famiglia e quella di un territorio in trasformazione. L’origine di Spiaggia30 risale al 1982, quando viene fondato dalla famiglia Garoia, pioniera nell’offerta turistica di qualità a Lido di Classe. Per decenni, lo stabilimento ha operato con continuità, consolidando un rapporto profondo con la comunità locale.

A partire dal 2016, grazie alla visione imprenditoriale di Cristina Garoia, seconda generazione della famiglia e oggi alla guida dell’attività insieme a un gruppo di soci, prende forma un progetto completamente rinnovato. "Spiaggia30 – ha spiegato Cristina Garoia – è uno spazio pensato per offrire un’esperienza integrata di relax, gastronomia e intrattenimento culturale, con un’impronta estetica curata e un’identità coerente. L’offerta spazia dai servizi balneari di alto livello, con ampi lettini, ombrelloni ben distanziati, zone relax con arredi in materiali naturali, fino ad una ristorazione centrata sul pescato fresco dell’Adriatico, crudi di qualità e piatti moderni, che valorizzano il mare con semplicità ed eleganza. A completare il quadro, una selezione enologica di prestigio, con particolare attenzione a spumanti italiani e champagne francesi".

La clientela di Spiaggia30 riflette la posizione strategica dello stabilimento: "Il cuore pulsante è composto da clienti provenienti dalle vicine città romagnole, in particolare Forlì, Ravenna e Cesena, che frequentano regolarmente la struttura per la sua atmosfera rilassata e curata. Accanto a loro, cresce di anno in anno la presenza di turisti stranieri, soprattutto da Germania, Svizzera e Francia, attratti da un’idea di Riviera, lontana dalla confusione, ma ricca di contenuti e qualità". L’immagine di Spiaggia30 è studiata per trasmettere armonia e sobrietà: "Colori naturali, legno, tessuti chiari, cura dei dettagli visivi e sensoriali. Ogni elemento, dalla ‘mise en place’ del ristorante, alla playlist musicale, dall’illuminazione serale ai materiali scelti per le strutture, contribuisce a creare un ambiente contemporaneo, in dialogo con il paesaggio e il mare".

Lo sguardo al futuro è chiaro: "L’obiettivo – ha proseguito Cristina Garoia – è mantenere un alto livello di servizio, ampliare l’offerta gastronomica anche verso opzioni vegetariane e senza glutine, investire in sostenibilità ambientale attraverso l’introduzione di fonti rinnovabili e pratiche eco-compatibili. Il progetto punta a fare di Spiaggia30 non solo una meta balneare, ma anche un riferimento nel turismo esperienziale di qualità". Il ‘programma eventi’ per l’estate 2025 conferma questa ambizione. Tra le iniziative previste, si segnalano concerti all’alba, aperitivi della domenica con musica selezionata e sonorità ricercate, pensati per un pubblico attento e raffinato. Inoltre, serate dedicate alle bollicine, in collaborazione con nomi di eccellenza come Ferrari Trento, Antica Fratta Franciacorta e Masellina vini romagnoli. Il venerdì sera, l’evento più rappresentativo, ovvero il Fish Market, una vera celebrazione del mare, con pesce fresco direttamente dal mercato ittico di Cesenatico, cucinato alla griglia in spiaggia in un’atmosfera conviviale, tra profumi, bollicine e musica.