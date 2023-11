"Spieghiamo che gli altri non ci appartengono"

Monica Vodarich, vicepresidente di Linea Rosa, è la responsabile dei progetti che l’associazione, da sempre impegnata ad aiutare le donne vittime di violenza, promuove all’interno delle scuole. Da quanto tempo l’associazione lavora nelle scuole?

"I primi progetti risalgono a oltre vent’anni fa. Ora coinvolgiamo anche le materne".

In che modo si affronta un tema come la violenza sulle donne con dei bimbi così piccoli? "Non si parla di violenza esplicita. Questo accade solo con gli studenti delle superiori. Con i più piccoli il tema viene affrontato attraverso il gioco, sviluppando il concetto di sé e dell’altro, di rispetto dello spazio altrui. Alle elementari e medie si gioca molto sull’idea della scelta, sul fatto che nella vita certe cose, certi comportamenti, possiamo sceglierli".

Alle scuole superiori invece? "Lì si può parlare di relazioni, del fatto che lasciarsi fa parte delle relazioni e che le altre persone non sono di nostra proprietà, di come superare la frustrazione. Spieghiamo che il controllo del cellulare da parte di un fidanzato, la pretesa di voler scegliere come ci dobbiamo vestire o con chi dobbiamo uscire non è amore. Ci sono adolescenti che invece lo pensano, c’è una gran confusione tra amore e possesso anche in ragazze molto giovani".

Quest’anno che tipo di progetto porterete alle superiori?

"Si chiama ’Stay Aware’. Lavoreremo sui contenuti presenti on line, nei social discriminanti nei confronti delle donne. Si discute molto anche dei testi di alcuni rapper particolarmente offensivi verso le donne, che istigano anche alla violenza. Ma non sarà solo un progetto didascalico".

In che senso?

"Sono previsti anche laboratori con alcuni creativi che insieme ai ragazzi e alle ragazze realizzeranno contenuti accattivanti ma di qualità. È come se mettessimo agli studenti degli occhiali per capire cosa sono gli stereotipi".

Come reagiscono gli studenti delle superiori ai laboratori?

"Sono molto curiosi, soprattutto all’inizio, perché non immaginano ci sia una cultura legata al pregiudizio così radicata. Quando lavoriamo sugli stereotipi, i più comuni, ad esempio i detti sulle donne al volante, si stupiscono nello scoprire da dove arrivano. E si stupiscono anche quando scoprono che al di là di quelli più smaccati, legati al passato, oggi ne esistono altri, più nascosti, solo apparentemente più innocui".

È utile inserire nelle scuole l’educazione alle relazioni?

"A scuola i ragazzi non hanno la possibilità di affrontare questi temi ed è giusto dargliela".

Quanti studenti vengono coinvolti ogni anno?

"L’anno scorso ne abbiamo incontrati un migliaio".

Annamaria Corrado