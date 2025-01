Spina, mister tripletta. La seconda di fila lancia la Voltanese

Il grave lutto che ha colpito il Godo – la sua gara è stata rinviata a data da destinarsi – con la scomparsa del presidente Marzolla, lascia via libera al San Zaccaria che travolge 5-1 la Stella Azzurra e vola a +4 in classifica sui godesi che, però, hanno giocato due partite in meno. Ne approfitta anche la Marradese che raggiunge il Godo dopo aver regolato 2-1 il Lectron. Nel girone B, è sempre più duello a tre tra Lugo (4-2 all’Endas Monti), Real Voltanese – 4-1 al Prada con la seconda tripletta consecutiva del capocannoniere, Alfredo Spina (nella foto) – e Giovanili Santerno, 4-2 in casa di Ulisse&Penelope. Risultati Terza Categoria (18ª giornata). Girone A: J. Cervia-Godo rinviata, L. Adriano-Atlas 1-0, Marradese-Lectron 2-1, M. Bubano-Giovecca 2-1, Pol. Camerlona-Coyotes 4-1, San Zaccaria-St. Azzurra 5-1, Saline Romagna-E. Mattei 3-1. Riposa: Wild Bagnara. Classifica: S. Zaccaria 40; Godo, Marradese 36; Pol. Camerlona 33; J. Cervia 29; S. Romagna, Atlas 26; Giovecca 25; W. Bagnara 22; M. Bubano 21; L. Adriano, Coyotes 16; St. Azzurra 14; E. Mattei 10; Lectron 4. Girone B: Biancanigo-P. Corsini 4-0, Conselice-Compagnia dell’Albero 0-0, Lugo-Monti 4-2, R. Voltanese-Prada 4-1, Sp. Lugo-Vatra 3-2, Ulisse&Penelope-Giov. Santerno 2-4, Villanova-Sp. Castel Guelfo 1-1. Riposa: Bisanzio. Classifica: Lugo 40; R. Voltanese 38; Giov. Santerno 35; Sp. Lugo, C. Albero 31; Conselice 30; Biancanigo 27; Villanova 25; Prada, Ulisse&Penelope 17; Bisanzio 16; Vatra 13; Sp. C. Guelfo 12; P. Corsini, Monti 6.

u.b.