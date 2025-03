Spinte agli agenti durante un controllo. Arrestato 21enne

Ha reagito in maniera decisamente veemente al controllo della polizia. Per questo motivo l’altra notte in centro un 21enne con precedenti penali e di polizia è stato arrestato dagli operatori della questura. Il controllo che lo ha inguaiato, è scattato attorno alle 4 in via Matteotti all’angolo con via Cavour. Il giovane ha prima tentato di fuggire e, una volta raggiunto, ha preso i poliziotti delle Volanti a spinte. Nuova fuga, tuttavia durata poco.

Il 21enne ha poi giustificato il suo comportamento spiegando in buona sostanza che aveva bevuto e che covava un certo timore in quanto non aveva con sé documenti perché smarriti. Dopo una notte in cella di sicurezza come disposto dal pm di turno Stefano Stargiotti, ieri mattina davanti al giudice Natalia Finzi, con l’avvocato Enrico Ferri ha patteggiato 2 mesi e 20 giorni.