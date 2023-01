Spintoni e sputi contro i carabinieri, arrestato

Raggiunto dai carabinieri della Compagnia di Lugo, allertati per un tentato furto di una bici davanti al centro commerciale Globo, ha rifiutato di fornire le generalità e inveito e sputato contro i militari prima di essere portato in caserma. Una volta arrivato dentro, ha continuato a insultare i carabinieri, spingendoli e cercando di divincolarsi prima di prendere a calci i mobili della stanza del fotosegnalamento. Così Rabi Rahmoune, 27enne originario del Marocco, senza fissa dimora, venerdì pomeriggio è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e dovrà anche rispondere di rifiuto di fornire le proprie generalità e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Erano le 16.20 venerdì quando una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Lugo è arrivata davanti all’ingresso del Globo in via Foro Boario. I militari, allertati da un passante per un tentato furto, non si sono trovati davanti la scena ma hanno visto un giovane armeggiare intorno a una bici e prendere a calci la rastrelliera davanti all’ingresso del centro commerciale. Così gli hanno chiesto i documenti ma il ragazzo si è rifiutato di fornire le generalità e con tono di sfida ha iniziato a inveire contro i carabinieri che hanno quindi chiamato in supporto i colleghi del Radiomobile. L’atteggiamento del giovane straniero però non è cambiato, anzi il ragazzo ha continuato a insultare i militari sputando loro addosso e quindi è stato portato in caserma. Qui ha spinto i carabinieri, cercando di divincolarsi per evitare di essere fotosegnalato e quindi è stato arrestato per resistenza; non pago, ha pure preso a pugni e calci i mobili dell’ufficio. In ogni caso da una verifica è emerso che il giovane era Rabi Rahmoune, 27enne originario del Marocco, senza titolo per il soggiorno in Italia e arrestato il 13 dicembre scorso a Carpi per rapina impropria, con divieto di dimora nela provincia di Modena e vari precedenti di polizia per furti e droga negli ultimi due anni. Davanti al giudice Cristiano Coiro (Vpo Adolfo Fabiani), ieri mattina in tribunale a Ravenna durante il rito direttissimo, il giovane, difeso dall’avvocato Barbara Amaranto, ha affermato in un italiano stentato di non ricordare l’episodio del giorno precedente per aver bevuto alcol e di essere comunque in attesa del permesso di soggiorno. Il Vpo Fabiani ha chiesto la convalida dell’arresto con custodia in carcere, in subordine il divieto di dimora nella provincia Ravenna e, in subordine, un’altra misura coercitiva, mentre l’avvocato Amaranto ha chiesto una misura più leggera. Il giudice Coiro ha rimesso in libertà il 27enne, al momento incesurato. Il difensore ha chiesto i termini a difesa e il processo è stato rinviato a inizio febbraio.