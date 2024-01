Spirito e materia, oggi primo concerto nel Pio Suffragio

Bagnacavallo ospita la XXIV edizione di “Spirito e materia”, rassegna di “musica e parole, per arricchire e rinfrancare lo spirito e per conoscere qualcosa in più anche sulla materia” promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. Tre sono gli incontri in programma tra gennaio e febbraio presso la chiesa del Pio Suffragio di via Trento Trieste alle 15. Oggi si parte con “La meglio gioventù”: insieme ad Auser, saranno premiati gli studenti dell’ultima sessione d’esame della scuola secondaria di Bagnacavallo. Seguirà “Óna dri cl’etra! Zirudelle in libertà, con Paco”, per mantenere un legame tra nonni e nipoti sul filo di una lingua dalle sfumature intraducibili come quelle del dialetto romagnolo.