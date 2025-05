"Spogliatoi della municipale inadeguati"

"Le condizioni previste per i nuovi spogliatoi del Distaccamento della Polizia Locale di via d’Alaggio 3 rappresentano una grave mancanza di rispetto nei confronti degli operatori del settore sicurezza", dice Giovanni Morgese, candidato sindaco della Dc. "L’accesso attualmente previsto da via Magazzini Posteriori 52, direttamente sulla pubblica via è non solo inadeguato, ma pericoloso, soprattutto nelle ore serali e notturne. Non possiamo tollerare che gli operatori debbano percorrere tratti all’aperto e mal illuminati".