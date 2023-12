Sport, aggregazione e divertimento per tutti. Ecco la riqualificazione del centro civico di Rossetta

Sono terminati i lavori di riqualificazione del centro civico di Rossetta, realizzati quest’anno nell’ambito di un intervento di ammodernamento e messa in sicurezza della piscina intercomunale e dei locali annessi reso possibile da un contributo regionale di 300mila euro, e saranno inaugurati venerdì alle 18. Nell’occasione sarà illustrato l’intervento che ha riguardato l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del centro civico, il miglioramento acustico della sala, l’installazione di due impianti di climatizzazione in pompa di calore e interventi di migliorìa al campo da calcio. Il pomeriggio si concluderà con il concerto del gruppo Femme Folk e l’aperitivo offerto da Agis Fusignano, che gestisce la struttura per conto dei Comuni di Fusignano, Bagnacavallo e Alfonsine che hanno contribuito ai lavori con 20mila euro. "Con il progetto – spiegano le tre Amministrazioni comunali proprietarie dell’immobile – abbiamo inteso raggiungere più obiettivi. Innanzitutto ridurre le spese di gestione mediante sistemi di efficientamento energetico e i costi di manutenzione, ordinaria e straordinaria. In secondo luogo abbiamo voluto razionalizzare gli spazi e migliorare l’attrattività e la ricettività delle strutture, molto utilizzate sia dagli abitanti di Rossetta sia dalle molte persone che fruiscono di questo importante spazio di sport, aggregazione e divertimento".