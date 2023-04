Sport di squadra in crisi Pochi soldi e pubblico Ma il nuovo palazzetto è un’opportunità

Il nuovo palasport di Ravenna sarà pronto nel 2025. Almeno queste sono le ultime proiezioni. Doveva essere inaugurato a marzo del 2021. Al momento, ci sta mettendo più tempo del ponte di Savarna. Ma il punto non è questo. E non lo sono nemmeno le domande retoriche sull’utilità o meno di una struttura così imponente (6.000 posti di capienza) e così importante. Qualcuno che farà polemica, ci sarà sempre. Piuttosto, Ravenna, sul fronte dell’impiantistica sportiva, è indietro di 30 anni rispetto a Cesena, Forlì e Rimini. Ma il punto non è nemmeno questo. D’altronde, un palasport, nuovo e capiente, è una opportunità. E non è pianificato per andare incontro alle esigenze della stagione in corso o di quella successiva, delle squadre cittadine.

Un nuovo impianto serve per candidarsi ad ospitare grandi eventi; per creare, appunto, delle opportunità. Solo per fare un esempio, se la Coppa Davis è stata giocata a Forlì, perché non potrebbe essere giocata a Ravenna, quando avremo il nuovo palasport? Il punto è però lo stato di salute dello sport cittadino sul piano agonistico. E, l’istantanea, è tutt’altro che incoraggiante. I tre sport di squadra, tutti più o meno sotto l’ala protettrice di palazzo Merlato, che non vuole scherzi sul fronte dei conti, navigano a vista, proponendo numeri e (o) risultati non sempre (eufemismo) da sold out. Chi se la passa meglio è il volley maschile, che oggi scende in campo a Vibo Valentia per la prima gara dei playoff di A2. Il nuovo corso, dopo 11 stagioni consecutive nella massima serie (dopo la messa in liquidazione della vecchia società e dopo la retrocessione dello scorso anno), ha riportato un po’ di entusiasmo, ma la dimensione resta circoscritta a 6-700 spettatori. E il Palacosta rimane ampiamente sufficiente per le esigenze del club. Va tuttavia aggiunto che, proprio di recente, il sodalizio rilevato del Gruppo Consar, ha alzato l’asticella, annunciando propositi ambiziosi per la prossima stagione.

Chi sta peggio è il basket. L’Orasì – che continua a giocare in un Pala de André sempre più vuoto – arranca in A2. Due sconfitte consecutive nei playout, hanno fatto suonare l’allarme. Se non si vince oggi con Rieti, la salvezza diventa davvero complicata da raggiungere.

Il calcio, al secondo campionato consecutivo di serie D dopo aver conosciuto la serie C per 4 stagioni di fila, vive di alti e bassi. Il Ravenna, che oggi gioca l’atteso derby di Forlì, è in zona playoff. Nel corso dell’attuale campionato, ha battuto la capolista in trasferta, ma poi ha perso in casa contro la penultima. Problemi di feeling (altro eufemismo) fra tifosi, sportivi e club, hanno determinato uno scollamento, che si evidenzia nei 300 paganti di media. Fuori dal ‘circuito’, c’è il volley femminile che, peraltro, resta sempre diviso (una squadra in B1 e una in B2). Il problema non sarebbe nemmeno tanto quello del ‘campanile’ o dei personalismi, che tutti, in questi anni, da Bottaro a Delorenzi, compresi gli assessori Guerrieri e Fagnani, hanno cercato invano di superare. Piuttosto, lo smacco è che, nonostante l’ingaggio in corso d’opera di una campionessa come Serena Ortolani, per una B1 che si sta rivelando di mediocre livello, al Mosaico Ravenna sono stati necessari investitori forestieri, perché, altrimenti, dopo la rinuncia alla A2, si sarebbe andati avanti con la B2 dell’Olimpia Teodora.

Morale? Le ultime due stagioni hanno purtroppo certificato che il ‘Sistema Ravenna’ non è minimamente pronto per competere economicamente sul fronte dello sport d’élite. Il nome della città è portato in giro dal Ravenna Festival, capace di attirare investitori per 8 milioni di euro. L’OraSì Basket Ravenna, solo per dare un parametro, ha un budget di 800mila euro, coperto da 70 sponsor, in grado di dare piccoli contributi a partire da 1.500 euro. Nella stessa categoria, cioè la A2, Cividale del Friuli (11mila abitanti), può contare su un budget di 1,8 milioni di euro. Ecco perché il nuovo palasport – palcoscenico moderno, capiente e funzionale – potrebbe essere davvero una opportunità, non solo per l’Omc, ma anche per stimolare e attirare quelle aziende che, finora, hanno dato poco o niente. Fermo restando che, molto difficilmente, potremo contare di nuovo su colossi come Ferruzzi, Gardini, o anche solo grandi appassionati come Corvetta.

Roberto Romin