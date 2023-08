Sport e benessere futuro del turismo "Investiamo in questa direzione"

Saranno gli eventi a decretare il successo (o meno) del turismo. Anche quelli di natura sportiva. Passato Ferragosto gli operatori sperano in un mese di settembre amico del turismo. Un punto è chiaro: la Romagna ha una grande attrattività dal punto di vista sportivo. A fare il punto su questo e altro è il patron del Fantini Club Claudio Fantini.

Fantini, come sta andando questa stagione turistica?

"Sicuramente dal punto di vista del meteo la stagione non ci sta aiutando. Devo dire che è un anno abbastanza impegnativo e complicato. Noi fortunatamente abbiamo puntato già da anni su un prodotto che non si basa solo sul mare e il sole, ma principalmente sulla motivazione e la passione sportiva, con il nostro prodotto ’High Quality Italian Lifestyle’, incentrato sullo sport e il benessere. Se ci fosse stato anche più sole, sarebbe stata un’estate top per noi. Anche perché già in marzo e aprile, quando abbiamo aperto, siamo riusciti a intercettare diversi gruppi dall’estero – dalla Germania, dal Belgio, dalla Polonia – che con la motivazione sportiva ci hanno permesso di riempire l’albergo e anche parzialmente il Fantini Club".

Manca poco meno di un mese ad Ironman, gara di Triathlon superlungo che si svolgerà a Cervia dal 14 al 17 settembre. Il Fantini Club è pronto?

"Sì, noi siamo pronti, stiamo preparando tutto il piano operativo e credo che anche quest’anno sarà una grande opportunità per la nostra città e per il Fantini Club. Già dal giovedì con la 5 km, poi la Ironkids, i tre eventi del sabato e della domenica e il venerdì sera l’Ironman Gala Dinner, che è un’altra grande opportunità per il nostro territorio di fare squadra con le autorità e con tutti i partner".

Emilia Romagna, una grande struttura naturale adatta a moltissimi sport. La pensa così?

"Assolutamente sì. La nostra costa non ha nulla da invidiare nessun’altra parte del mondo. Noi abbiamo una struttura unica di servizi alberghieri e di servizi spiaggia, oltre al food - dalla piadina, ai nostri vini - e a tutto quello che mettiamo in campo. Per quanto riguarda lo sport, in particolare Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, tutto il nostro comune, è assolutamente strutturato. Perciò io credo che se tutti gli operatori del nostro territorio riconoscono questa grande opportunità e investono in questa direzione, insieme si possa fare sistema, perché, come si sa, uno da solo va più veloce, ma in tanti si va più lontano. Perciò se tutto il nostro territorio credesse nell’opportunità dello sport, con grandi iniziative, come facciamo noi già da marzo e aprile fino a ottobre, potremmo diventare sempre più una destinazione riconosciuta a livello europeo per praticare e vivere lo sport".

Rispetto a 20 anni fa, lo sport quanto registra in più in termini di presenze nella nostra località?

"Come si sa, negli ultimi anni all’interno della curva di crescita del turismo, quella relativa allo sport cresce con numeri doppi. Anche perché la gente è sempre più attenta agli stili di vita e per vivere meglio si pratica sempre più sport, soprattutto in vacanza. Perciò credo che nella nostra località, specialmente nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre si registri un aumento notevole di presenze legate a chi pratica sport".

Qual è la sua ricetta per rilanciare il turismo?

"Quest’anno si sta dimostrando che il prodotto mare e sole è sempre più in crisi, anche perché altre destinazioni del mondo offrono sicuramente un mare migliore. Noi dobbiamo cercare di organizzarci sempre più come una destinazione sportiva, perciò credo che, anche dal punto di vista politico e amministrativo, per la nostra città bisogna capire se lo sport è veramente un plus che può dare lavoro, specialmente in bassa stagione, alle centinaia di alberghi e di strutture che abbiamo, perché altrimenti la stagione si riduce veramente non più a 3 mesi, ma forse addirittura a un mese e mezzo o due. Perciò dobbiamo fare una scelta politica molto forte, con un piano a 5 anni di investimenti in una direzione e crederci tutti, perché altrimenti sono convinto che tra qualche anno la situazione potrebbe creare problemi a tutti".

Ilaria Bedeschi