Sport e inclusione per i giovanissimi

Russi è uno degli otto Comuni in Regione che si è aggiudicato un bando nel programma ’Sport di Tutti-Inclusione’, promosso dal ministero dello Sport con Sport e Salute, società dello Stato per la promozione dell’attività motoria e dei corretti stili di vita. L’obiettivo del programma ministeriale è quello di abbattere le barriere di accesso allo sport; l’accesso alle iniziative è infatti gratuito per bambini dai 5 anni. Includere è la parola d’ordine e il progetto del Comune di Russi, presentato attraverso società sportive e associazioni educative, si è aggiudicato un bando per 30mila euro. La società capofila è l’Asd Ice in Line di Imola, attiva anche a Faenza e ora a Russi. Suoi partner sono, oltre al Comune di Russi e all’istituto comprensivo Baccarini, le società sportive dilettantistiche Arancioni Giovani Falchetti, Outdoor Fitness, la cooperativa sociale il Mulino e l’associazione di volontariato contro al violenza alle donne Linea Rosa.

"Abbiamo avviato iniziative e colto l’opportunità di questo bando per recuperare risorse, con l’obiettivo del benessere psicofisico di bambini e giovanissimi – ha detto la sindaca Valentina Palli –. L’aggregazione è fondamentale per aiutare i più fragili a uscire dal loro isolamento e per prevenire anche comportamenti che possono sfociare in reati. Dopo la pandemia, con la chiusura di scuole e impianti sportivi, abbiamo visto abbassarsi ulteriormente l’età del disagio. Già fra i ragazzini di prima media vediamo situazioni critiche". "Il progetto dà continuità e amplia attività già intraprese nel territorio – precisa l’assessore allo Sport, Mirco Frega – nei Falchetti sono già inseriti un certo numero di bambini, e poi ci sono i corsi di arrampicata sportiva, pattinaggio e skateboard". Il programma, di durata biennale, si concluderà con il torneo ‘Noi siamo pari’. Per quanto riguarda il calcio da dicembre 2023 e fino a giugno 2025 vengono inseriti fra i Falchetti una trentina di ragazzini per otto ore di allenamento a settimana. Nello skate park dell’area ex Faedi si terranno i corsi di pattinaggio freestyle e skateboard, rivolti a ragazzi dai 5/6 fino ai 14 anni, da marzo a ottobre per 4 ore settimanali. Due ore, invece, per l’arrampicata sportiva sulla parete montata al palazzetto dello sport. Le attività extrasportive, in primavera, sono pattinate in città, giardinaggio e lezioni di educazione alimentare con la coop sociale La Pieve.

Claudia Liverani